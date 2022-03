Eliminan pago de gasolina subsidiada en estaciones y solo podrá hacerse en plataforma Patria

Hace casi dos años el gobierno de Nicolás Maduro prometió que garantizaría el acceso a la gasolina, y que se acabarían las colas, a través de la venta de combustible subsidiado mediante el sistema patria. Sin embargo, la realidad es otra y cada vez es más restringido el acceso. El sábado se agregó un ítem más a la larga lista de restricciones. El Ejecutivo anunció la eliminación del pago (efectivo o punto) en las estaciones de servicio y solo se podrá cancelar por adelantado por el BiopagoPdv de la plataforma Patria.

En el blog Patria informan que “se eliminará el pago en bolívares y quedará únicamente el pago de litros de la plataforma Patria a través del sistema BiopagoPDV”. Además Pdvsa envió un comunicado a las estaciones subsidiadas en las que informa del cambio.

“Avanzando en la optimización del sistema de comercialización de combustible se ha decidido simplificar el pago del litro de gasolina en el momento de recibir el combustible, para agilizar el servicio en las estaciones de servicios que surten combustible subsidiado”, argumentan en el blog.

De acuerdo con la información oficial “este pago en bolívares, que actualmente es Bs 0,11 por litros (equivale al 5% del precio de la gasolina internacional) se realizará, a partir del 2 de abril de 2022, de manera adelantada, en el momento de recibir la asignación de gasolina subsidiada”.

Explican que para acceder al subsidio (y que el combustible le sea cargado al usuario) este deberá tener el equivalente en bolívares al costo de los 120 litros que se le asignan cada mes, “todos los usuarios y usuarias de nuestra plataforma a la hora de aceptar el subsidio de combustible deberán tener en cualquiera de los monederos de la plataforma Patria, el monto requerido (para 120 litros, el equivalente a 13,2 bolívares, según tasas vigentes a la fecha de publicación de esta nota)”.

Según la explicación del gobierno, el descuento se hará de forma automática.

🇻🇪⛽ #Anuncio || Simplificación del pago de la gasolina subsidiada: Se eliminará el pago en bolívares y quedará únicamente el pago de litros de la Plataforma Patria a través del sistema BiopagoPDV. pic.twitter.com/0jfAVqW9YM — Petróleos de Venezuela, S.A. (@PDVSA) March 27, 2022

La plataforma Patria, según el comunicado, realizará adelanto de efectivo para facilitar que aquellas personas que no dispongan del saldo en el momento de recibir la asignación, puedan recibir el cupo sin contratiempos (este adelanto de efectivo se realizará en bolívares digitales, siempre y cuando el monedero no disponga de un saldo negativo superior al monto permitido para adelanto de efectivo y no existan recursos en otros monederos de la plataforma Patria).

En la nota del blog no explican a qué mecanismo de carga de los monederos digitales de Patria podrán acceder los usuarios que no reciben ningún pago del sistema público, ni cómo podrán pagar el subsidio.

El rumor de eliminación del subsidio

Desde finales del año pasado el rumor que corre en las colas para poner gasolina con subsidio de 95% del precio es que el gobierno va a eliminar la subvención y por eso los constantes cambios en las condiciones de venta que dificultan cada vez más tener acceso a esta.

Desde del 1 de enero de 2022 entraron en vigencia nuevas condiciones para recargar el cupo de gasolina subsidiada, que funciona con los datos del vehículo registrados en ese sistema. Uno de los cambios fue que la asignación “priorizará a aquellas personas que tienen más necesidad y los que tengan el vehículo debidamente registrado”, pues la recarga del cupo mensual de 120 litros para vehículos y 60 litros para motos ya no se hará en un solo día al inicio de cada mes. “Desde enero se hará gradualmente de forma diaria”.

Adicionalmente, el usuario debería comprobar que su vehículo registrado cumpla con las tres verificaciones establecidas por la plataforma. La primera verificación es la de la placa, la segunda es la del propietario (si está autorizado o no). Por último, la tercera, es para descartar que el vehículo esté registrado por otra persona.

Un mes después se informó que a partir del 1 de febrero de 2022 se aplicaría una nueva modalidad de recarga del cupo para evitar “sobrecargar el consumo, las estaciones de servicio y los diferentes sistemas tecnológicos”. Según lo dicho en el blog Patria, la recarga se haría de manera progresiva en diferentes días (por terminal de los dos últimos de la cédula)”.

Adicional a estos cambios, se materializó el pase de una serie de estaciones de servicio subsidiadas a dolarizadas. Según un registro comprobado por Crónica.Uno, en el área metropolitana de Caracas quedan, al menos, 40 estaciones de servicio que todavía surten combustible de forma subsidiada, principalmente en el municipio Libertador.

Si bien en el último año las autoridades han sumado más trabas para acceder a la gasolina subsidiada, hasta el momento ningún vocero oficial ha asomado la posibilidad de eliminar el subsidio, aunque el rumor sigue.