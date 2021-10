Economista Oscar Torrealba: “Mientras exista este fenómeno inflacionario, el bolívar va a seguir perdiendo protagonismo”

@g8che

Este viernes entró en vigencia una nueva expresión monetaria, luego que la administración de Nicolás Maduro eliminara seis ceros a la moneda nacional. Esta es la tercera reconversión en 13 años, ocho de estos en contracción económica, y cuatro de los últimos en hiperinflación.

La reconversión que hace más cómoda la operatividad para el comercio y facilita las transacciones de dinero en efectivo, generó incertidumbre en la población, disparó la tasa de cambio y llega en un momento cuando los venezolanos padecen la utilidad reducida de los bolívares.

El economista, investigador y miembro del Comité Académico del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (Cedice Libertad), Oscar Torrealba, en entrevista con Correo del Caroní, analizó la reiterada medida en un momento cuando el dólar triplica al bolívar en el número de transacciones en el país, según la consultora Ecoanalítica.

– ¿Qué papel jugará el bolívar a futuro?

– No lo sabemos. Podemos hablar de tendencias, la tendencia es que el bolívar pierde valor de forma abrupta en la economía, esto se debe a una mala política monetaria y, sobre todo, a una mala política fiscal en la que el gasto interno se financia con emisión de dinero.

Ese fenómeno inflacionario, a pesar de que ha disminuido notoriamente de acuerdo con la data que levanta Cedice, sigue siendo muy significativo. La inflación del año pasado fue de 2.400% y la de este año, si se mantiene la tendencia, puede cerrar entre los 700 y 1.200%. La disminución es considerable, pero 1.000% de inflación sigue siendo un exabrupto. Nos falta mucho por recorrer para tener estabilidad monetaria.

Mientras exista este fenómeno inflacionario, el bolívar va a seguir perdiendo protagonismo en las tres funciones básicas del dinero: como medio de intercambio, como reserva de valor y como unidad de cuenta.

– ¿El dólar seguirá tomando terreno?

– A pesar de los problemas que conlleva, entre ellos la poca circulación de billetes de baja denominación y el riesgo que existe de encontrarse con un billete falso, las personas siguen prefiriendo los dólares que los bolívares.

Hay un tema de confianza, en este caso, a la institución monetaria. Si no existe confianza en las instituciones estos problemas, como la pérdida del poder adquisitivo del bolívar y su erosión como medio de intercambio, persistirán, y el protagonismo del dólar también.

– Antes de la reconversión, Venezuela tenía apenas 3,1% de billetes. ¿Cómo quedará ahora? Entendiendo la importancia -pese a su depreciación- para pagar algunos servicios

– La reconversión no soluciona un tema básico que Venezuela ha enfrentado desde el año 2014. Ya desde 2014 estamos hablando de escasez de efectivo. No hay papel moneda, no hay divisas para imprimir billetes de afuera.

En los últimos años se dejaron de imprimir en la Casa de la Moneda, cuando se perdió la capacidad de financiar esas impresiones de dinero en el exterior, sencillamente el país se quedó sin efectivo.

El Banco Central, a mi juicio, comenzó a emitir dinero, pero no a imprimirlo, si no a multiplicarlo digitalmente hablando, eso generó que en Venezuela desde hace siete años existe un corralito, la gente no puede sacar todo su dinero en el momento que lo quiere sacar.

La reconversión no soluciona el problema de la incapacidad de impresión de dinero, si te digo algo, hace que el billete que estás utilizando rinda más, porque estás imprimiendo billetes que numéricamente hablando son mayores, lo que hace que ese billete, si se controla la inflación, pueda circular y pueda mantener su poder adquisitivo.

– ¿A qué considera se ha debido el alza del tipo de cambio durante los últimos días? ¿Se podría decir que ante la incertidumbre las personas se refugiaron en monedas más fuertes?

– Hay un tema de incertidumbre que siempre va a estar presente, sobre todo cuando te dicen que la banca puede estar caída 1 o 2 días. La gente en ese periodo aumenta su demanda de dólares.

Hay un tema de expectativas. Estás haciendo una reconversión monetaria y estás diciendo que las plataformas de pago podrían presentar problemas, entonces la gente piensa: “si las plataformas van a presentar problemas, déjame tener dólares”.

– ¿De qué forma cree que impactará la intervención cambiaria de 50 millones de dólares que se comenta para este lunes?

– Lo va a estabilizar, eso pudiera ocurrir, porque cada vez las mesas de dinero del Banco Central de Venezuela son más relevantes, el grueso del dinero se mueve por ahí, porque las empresas las usan.

– ¿Qué medidas se deben tomar para que esta nueva expresión monetaria no sufra lo que padecieron las tres anteriores?

– Erradicar la inflación, y eso pasa por solucionar el problema fiscal, reducir el gasto público, reducir el tamaño del Estado, dejar de financiar el déficit público con emisión de dinero. Abrir la economía para que crezca y con ese crecimiento de la economía, existe un crecimiento de los ingresos fiscales para que puedas financiar tu gasto y, con eso, puedes solucionar el problema monetario.