Dólar paralelo supera los Bs. 5 millones en la antesala de la reconversión monetaria

A pesar de que la reexpresión monetaria se concretará en horas, el aumento del dólar paralelo responde a que el tipo de cambio se ha contenido gracias a la intervención del Estado, pero se prevé que recupere su valor orgánico en los próximos meses.

La aparente estabilidad del tipo de cambio en el mercado paralelo llegó a su fin este jueves, después de que cerrara la jornada con un precio de Bs. 5.035.381 por dólar.

El día anterior ya había presentado un aumento importante, al establecerse en Bs. 4.467.830, pero en los últimos dos meses y medio, estas subidas leves perdían fuerza y con el pasar de los días se retomaban los Bs. 4.000.000 como base.

Sin embargo, en esta ocasión se registró un incremento inicial a las 9:00 am a Bs. 4.810.438, para luego escalar a los Bs. 5.035.381 a la 1:00 pm, según el marcador del dólar paralelo publicado en la cuenta de Instagram @monitordolar.vzla.

Esto se traduce en que, en tan solo dos días, el bolívar sufrió una devaluación del 18,8% frente al dólar estadounidense en el mercado paralelo, a apenas horas de que se concrete la reexpresión monetaria con la emisión inicial del bolívar digital.

Desde el pasado 23 de julio, cuando el tipo de cambio paralelo superó la barrera de los Bs. 4.000.000, el precio del dólar no había escalado un millón nuevamente.

Este aumento, sin embargo, deja en evidencia la presión del tipo de cambio real, pues su estabilidad en los últimos dos meses ha sido ficticia y no ha correspondido con la realidad económica del país.

El diputado a la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015, José Guerra, advertía a mediados de julio que la política económica actual del chavismo hacía un fuerte énfasis en inducir la depreciación del tipo de cambio interviniendo en el mercado cambiario mediante el uso de dólares de las reservas internacionales del Banco Central de Venezuela (BCV). Esto explica por qué el bolívar no se ha devaluado a pesar de que la inflación mantiene sus cifras de dos dígitos mensualmente.

Ya el fundador del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) y también parlamentario de la AN opositora, Ángel Alvarado, también hacía referencia a esta práctica, al referirse a un “anclaje cambiario”, cuando explicaba en su cuenta de Twitter la razón por la cual muchos productos de la “cesta Petare” elaborada por su equipo no subían de precio, y advertía que esta práctica podría no ser sostenible en el tiempo.

Por su parte, el economista Leonardo Buniak aclaró a TalCual que este incremento podría no guardar relación con la reexpresión monetaria, sino que en su lugar, el tipo de cambio está cediendo a su valor real, que debería ser de Bs. 9 millones por dólar.

Pero más allá del valor actual del tipo de cambio, advirtió que se espera un incremento en los próximos meses ante la necesidad del gobierno de Nicolás Maduro de financiar el gasto público, debido a que inicia la campaña electoral y se acerca el fin de año.

“El tipo de cambio está sobrevaluado. La paridad hoy son 9 millones de bolívares por dólar, la real. Va a empezar a subir y se estima que llegue a 12 millones de bolívares en diciembre, porque el Gobierno está obligado a emitir dinero”, destacó.