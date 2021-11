Delegados de Sidor desmienten informe de la empresa sobre supuesto récord de producción de acero líquido

Recientemente Sidor publicó un comunicado en el que afirma que, durante el mes de octubre del presente año, la empresa logró un récord de producción de 25 mil toneladas de acero líquido, y destaca que sería la producción más grande desde agosto de 2016. El informe agrega que con ese valor se acumulan poco más de 126 mil toneladas de acero líquido en producción, que representan 121.400 toneladas de palanquillas.

Sin embargo, Carlos Ramírez, delegado de prevención de la Acería de Palanquillas; y César Soto, delegado sindical, desmintieron a la empresa y calificaron el informe como “un intento de manipular y engañar”.

“Es sabido que Sidor es una empresa siderúrgica integrada, con una capacidad de producción anual de acero líquido (objeto social, razón de ser y misión de Sidor), de 5.100.000 toneladas métricas (TM), mientras que la producción acumulada desde enero hasta octubre de 2021 (10 meses), alcanza a 126.069 TM, lo que indica que la operatividad o uso de la capacidad productiva de Sidor durante el transcurso de 2021 es solo del 2,5%. En razón de ello, los guayaneses se preguntan ¿Cuál es el récord? ¿Será que pretenden engañar al recién nombrado ministro del Poder Popular de Industria y Producción Nacional, Jorge Arreaza?”, señala el comunicado que ambos emitieron en respuesta a las afirmaciones de la compañía.

Cuestionaron también la referencia que hace Sidor sobre la puesta en marcha de la “gestión obrera”, ya que esta se inició en el 2010 con el nombramiento de los llamados “presidentes trabajadores”, como un plan de empoderamiento de la clase obrera. “Dos años más tarde el propio presidente Hugo Chávez declararía el fracaso del llamado control obrero, con base en los desfavorables resultados de gestión y hechos irregulares que tuvieron lugar en las industrias básicas de Guayana”, afirman los voceros sindicales.

Los delegados precisaron también que al menos 9 mil trabajadores están desactivados, lo que representa cerca del 58% de la nómina de Sidor.

Contrario a las afirmaciones de los empleados, la empresa habla de la recuperación de 13 plantas, entre ellas Planta de Pellas, Planta de Reducción Directa Midrex II, Planta de Cal, Chatarra, Agua, Planta Separadora de Aire VI, Acería de Palanquillas, Tren de Barras y Alambrón, Planta de Agua y Hielo, Planta de Tubos y Cal Hidratada, entre otras.

Sin recuperación

Sobre cada una de ellas hicieron una serie de aclaratorias, con apego conceptual en cuanto a la diferencia entre una planta y una instalación.

Detallaron, por ejemplo, que Planta de Pellas no está recuperada. Esta consta de dos líneas de producción. La Línea A está paralizada desde 2013, y la B es la única operativa en los últimos ocho años.

“No es correcto afirmar e informar que se ha recuperado dicha planta. La capacidad anual de producción de la planta es de 8 millones de toneladas métricas, mientras que el acumulado de producción real desde enero a octubre de 2021 se ubica en 951.891 TM, que representa una operatividad o uso de la capacidad productiva de 11,9%”.

La misma aclaratoria hicieron sobre la Planta de Reducción Directa Midrex II, la cual consta de tres módulos o reactores de reducción, de los que solo opera el Módulo B. Su capacidad anual es de 2.850.000 TM, mientras que la producción real acumulada en 10 meses de 2021, alcanza aproximadamente a 59.214 TM, equivalente a 2,1%.

De los dos hornos rotatorios de Planta de Cal solo opera el B. En Planta de Gases, donde hay cuatro instalaciones para la separación de los gases (oxígeno, argón, nitrógeno) contenidos en el aire (PSA III, PSA IV, PSA V y PSA VI), solo está funcionando la PSA VI. Destacaron que dicha instalación, no solamente genera oxígeno, sino que también produce nitrógeno y argón. La instalación PSA V, además, está parada desde 2011.

“Planta de Chatarra no está recuperada, ya que las grúas y el sistema de oxicorte (claves en esta planta) no están recuperados en su conjunto, ocasionando que no se obtenga la chatarra liviana que requiere el proceso de fabricación del acero líquido en las plantas de acería, mientras la realidad corresponde al envío de chatarra pesada que tiene impactos desfavorables o perjuicios en los componentes fundamentales de los hornos de fusión (cestas, cubas de horno, refractarios, electrodos de horno, etc.)”, explica el informe en respuesta al comunicado de Sidor.

En la Acería de Palanquillas, compuesta por dos hornos de fusión con capacidad instalada de 150 TM de carga metálica cada uno para la obtención del acero líquido, el HF1 y el HF3, solamente está operando el primero de ellos.

“El HF3 está parado desde 2018. La capacidad anual de producción de acero líquido de la Acería de Palanquillas es de 1.400.000 TM, mientras que la producción real acumulada en 10 meses de 2021 se ubica en 126.069 TM, que reporta un uso de la capacidad productiva de 9%, y aseguran que la capacidad total de producción de acero líquido de Sidor, se ubica en 2,5%”.

Sólo una recuperada

El Tren de Barras, señalaron, sí está recuperado aunque con muy baja operatividad. “Sin embargo, debe evaluarse que mientras la capacidad anual de producción de cabillas y barras es de 430.000 TM, los resultados de la producción real acumulados desde enero hasta octubre de 2021 alcanzan a 2.980 TM, que representa un uso de la capacidad productiva de solo el 0,7%”.

En cuanto a Tren de Alambrón, explicaron que en el Tren de Laminación, que está constituido por dos líneas de 25 bastidores secuenciales de desbaste, preformado y terminado cada uno, solo está operativa una línea. La capacidad anual de producción es de 600.000 TM, mientras que la producción real acumulada en 10 meses de 2021, alcanza a 56.292 TM, que comporta un uso de la capacidad productiva de 9,4%.

Finalmente explicaron que la Planta de Tubos sin costura tampoco está recuperada. Fue diseñada, construida y operó para producir tuberías sin costura de uso en la industria petrolera, pero “en la actualidad no realiza el principal proceso productivo que corresponde al conformado o fabricación del tubo verde (no terminado), es decir, donde se transforma el semielaborado tocho poligonal en tubo, el tren conformador de la planta tiene una capacidad anual de producción de 60.000 TM, mientras que la producción acumulada en 10 meses de 2021, es de cero toneladas 0 TM”.

El informe que presentan Ramírez y Soto deja ver que de las 13 plantas que Sidor asegura están recuperadas, solo está medianamente operativa una de ellas.

Otro aspecto que evaluaron en relación con la nota de Sidor Informa, es sobre “la producción errática en el tiempo de las pocas instalaciones productivas en la actualidad, en lugar de comportar un nivel sostenido de producción que sea reflejo de procesos productivos bajo control, lo cual no se observa en Sidor al evaluar los resultados obtenidos, mes por mes, en las instalaciones operativas durante el transcurso de 2021”.