Defensa de Rodney Álvarez apela sentencia de 15 años de prisión y espera anulación de cargos

Abogados defensores apelaron -el martes 6 de julio- la sentencia de 15 años de prisión contra el ferrominero Rodney Álvarez, dictada el 8 de junio, luego de un proceso de juicio viciado.

“Ahora corre el lapso para que la Fiscalía conteste el recurso y luego de ello, el tribunal debe remitir para que se asigne el conocimiento del recurso a una corte de apelaciones”, explicó uno de los abogados que lleva la causa.

Luis Aguilera, abogado del trabajador, sostuvo que con el recurso se podría anular la sentencia y ordenar un nuevo juicio o declararse sin lugar la apelación, ratificando la sentencia condenatoria. Señaló que, en el segundo caso, les quedaría una última apelación en la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en donde presentarían el recurso de casación penal.

El ferrominero cumple más de 10 años preso, luego de ser acusado del crimen del obrero Renny Rojas cuando se realizaba una asamblea de trabajadores en los portones de la estatal Ferrominera Orinoco el 9 de junio de 2011.

Pese a que los trabajadores han señalado desde un principio a Héctor Maicán, miembro de la Federación Bolivariana de Trabajadores y del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), como el asesino de Rojas, el ferrominero sigue preso.

“Mis expectativas las enfoco desde dos aspectos: uno es el político que es desfavorable para Rodney. Ya vimos cómo el juez de manera improvisada y apresurada dictó sentencia, lo que indica que cumplió órdenes impartidas desde Miraflores. El otro aspecto es el jurídico, el cual ratifica la inocencia de Rodney. Este aspecto es el que debe prevalecer”, expresó Aguilera.

De acuerdo con el abogado, si los jueces actúan apegados a la justicia deben aceptar el recurso de apelación y anular la sentencia del tribunal de juicio. Sin embargo, advierte que “ya sabemos que en Venezuela los jueces no son autónomos”.

Pese a que no existen pruebas en su contra, durante su proceso de juicio Álvarez fue instado a aceptar los cargos para ser liberado bajo medidas cautelares por sus años de arresto. Aguilera manifestó que hay que cumplir el proceso de apelación para solicitar posteriormente alguna medida que permita su liberación con medidas cautelares.

Carta de Álvarez

En la década que cumple preso, Álvarez ha sufrido tres atentados en la cárcel, 10 aperturas de juicio y más de 25 audiencias diferidas sin garantías de un juicio justo. La Comisión de Encuestas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomendó su liberación en 2019, sin ninguna respuesta del Estado.

En una carta pública escrita a finales de junio de 2021, Álvarez expresó: “fiscal Regino Cova y juez Pablo José Vicentelli Puertas, ustedes me separaron de mi familia, me quitaron diez años de mi vida (…) no contento con eso me han sentenciado de manera ilegítima e injusta a 15 años de prisión”.

En la carta volvió a ratificar su inocencia y tildó el juicio como una injusticia en su contra ante la carencia de pruebas. “No voy a descansar hasta recuperar mi libertad y que se haga verdadera justicia”, afirmó.