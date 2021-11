CVG expone a trabajadores a riesgo de contagio en entrega de dos pollos y una mortadela 

Debido a los bajos salarios y la pérdida de sus beneficios, los trabajadores en Guayana se someten a las entregas de contados alimentos y proteínas para su familia. Para este miércoles, 3 de noviembre, el llamado para la entrega de un combo proteico de dos pollos y una mortadela correspondió al personal de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).

Empleados de la CVG cuestionaron el incumplimiento de la principal medida que debió tomar la empresa en medio de la pandemia de COVID-19: la de bioseguridad. El operativo se realizó en el Centro Empresarial Alta Vista, antiguo Maxy’s, donde funciona también el espacio habilitado como centro médico y hospital -no apto- para todos los trabajadores de la CVG y las empresas básicas.

“Eso siempre está colapsado y todo el mundo usa el mismo ascensor, el nivel de riesgo para la salud es alto”, comentó una funcionaria que prefirió no identificarse por temor a represalias.

La jornada se pautó entre las 8:00 am y las 12:00 del mediodía. Sin embargo, la hora de llegada de los productos tampoco se cumplió. “Hoy llegaron casi a las 11:00 am y no llegó la cantidad que se requería para los trabajadores, sino que se cubrió una parte y a las 12:00 pm dicen que se acabó la mortadela. Después de muchas horas allí, varios dijimos: ‘bueno dame mis dos pollos y me voy’. Preferí irme y no seguir exponiéndome”, declaró la trabajadora.

Jornada “mal programada”

Cecilio Pineda, secretario de organización del Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos (Sunep) de la CVG, precisó que el operativo es organizado por la Gerencia de Recursos Humanos, a través de listados de los trabajadores activos y hacen un filtro sobre los que asisten o no a la compañía.

“Estuvo mal programada. Arrancó el operativo y enseguida se acabaron los alimentos. Empezó la desesperación porque ya la gente se quería ir y no se cuidaron las medidas de bioseguridad”, señaló Pineda.

Recordó que Sunep CVG ha venido denunciando las condiciones inseguras y riesgos de contagio, principalmente de COVID-19, en el Centro Empresarial Alta Vista. “Allí funciona un supuesto hospital para todos los trabajadores de las empresas, y hemos denunciado que no están las condiciones ni para emergencia, ni para hospitalización ni para atender casos de COVID-19”, agregó.

El 2 de noviembre, la Gerencia General de Salud emitió un comunicado en el que informa la suspensión del Sistema de Consultas Externas, debido a la cantidad de contagios de personal médico, enfermeras y administrativos. La atención se limitará a las emergencias y triaje de sintomático respiratorio (posibles casos de COVID-19).