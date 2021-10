Aumento del diésel llega en plena escasez y ante el temor de transportistas de perder el subsidio

El subsidio al sector transporte se diluye como la oferta de gasolina regulada. Desde junio del año pasado, cuando se aplicó un nuevo esquema de venta, la escasez de combustibles sigue sin resolverse. Los transportistas pasan largas horas en las estaciones, pero se mantienen en ellas porque es la única opción que tienen para adquirir diésel. Sin embargo, un aumento selectivo a $0,50 por litro -sin aviso oficial- pero con comunicados internos dirigidos a algunas estaciones arrancó el 25 de octubre, lo que enciende el temor de los conductores de perder el subsidio del que gozaban desde hace más de un año.

La estación de servicio PDV Tazón comenzó a cobrar el litro de diésel en $0,50 a partir de este 26 de octubre. La información fue brindada por un empleado de la bomba en un recorrido realizado por el equipo de Crónica.Uno. La estación también expende gasolina a precio internacional. Atrás quedó la venta subsidiada que ofrecía hace meses. Este martes el lugar no mostraba largas colas de camiones de carga pesada, ni de camioneteros, como las que sí lucía una estación de La Bandera, de las pocas que conserva el subsidio al diésel.

La fila de autobuses con rutas dentro de Caracas y fuera de ella bordeaba este martes la terminal de La Bandera. La mayoría de los conductores va allí para surtirse de diésel. Frank Jiménez y Wilmer Dorta sumaban seis horas de cola. Uno de ellos temía perder su cupo para hacer un viaje a Maracay, pero debía aguardar en la cola para poner a andar su vehículo. La rutina es habitual para los transportistas. La escasez de diésel y gasolina persiste en el país, a pesar de que la Comisión Alí Rodríguez Araque de Pdvsa asegura que ha garantizado “una amplia e inclusiva política de subsidio directo del combustible en todo el país”.

El aumento en el precio del diésel, de 0 a 0,50$/litro si tendría efecto en el efecto en los precios, pero debería tenerlo solo una sola vez (de mantenerse el precio en el nivel actual, al momento del ajuste).

El diésel es el combustible fundamental para el transporte de carga. — Luis Oliveros (@luisoliveros13) October 26, 2021

La gasolina subsidiada tuvo un aumento de 1.900% en el último año. El subsidio al sector transporte es incierto, pues las autoridades no han emitido un comunicado oficial sobre este combustible, sin embargo, algunas estaciones ya empiezan a cobrarlo a precio internacional. En junio del año pasado el gobierno informó que el transporte público tendría un subsidio de 100% durante 90 días hasta que se alcanzara un acuerdo para subsidiar el pasaje a los usuarios.

El diésel tendría subsidio de 100% porque -según Maduro- el país lo producía. Pero desde entonces los productores agrícolas han padecido la escasez comprando el diésel en el mercado negro hasta $3 el litro, perdiendo cosecha por falta de ese combustible para las maquinarias o para subir a las fincas y los transportistas de carga pesada y transporte público haciendo largas colas en todo el país.

“Si aumentan para nosotros es pérdida, no le va a dar al bolsillo del usuario ni al de nosotros. En el día a veces no hago ni $100 y este carro usa 160 litros, no tenemos otra opción. Es una humillación, quieren pisotear al transporte”, dice Frank Jiménez, quien llevaba dos horas y media de cola en la estación de La Bandera. Un bombero del lugar dijo “aquí sigue siendo regalada”.

Wilmer Dorta, un conductor de una ruta de transporte público en Caracas, sabía que en esa bomba de La Bandera se mantenía el subsidio, sin embargo, leía una noticia en el periódico que decía que el diésel había sido aumentado a $0,50 el litro.

El vicepresidente del Bloque del Oeste de Caracas, Braulio Cedeño, dijo a Crónica.Uno que el aumento extraoficial sigue excluyendo de momento a los transportistas públicos y se mantienen activas con el subsidio bombas como la del kilómetro 7 de El Junquito, Caricuao, Petare y Los Flores de Catia, pero que todas están repletas de gente haciendo cola, con personas que se quedan de un día para otro porque no hay suficiente combustible para abastecer la demanda.

Además, Cedeño cuenta que el “ahorro” que supone no pagar el precio real del diésel implica perder días de trabajo a la semana, tomando en cuenta que en algunas estaciones regulan la cantidad de litros que echan “dependiendo de cómo ven ellos (el personal que resguarda las bombas) el tanque”. El incremento, asegura, podría afectarlos indirectamente por posibles aumentos en el transporte de carga y su impacto en repuestos, cauchos, alimentos y medicinas.

En febrero de este año la demanda de diésel en el país se ubicaba en 48 mil barriles por día, de acuerdo con cifras de Pdvsa. Esto es menos de la mitad de lo que se consumió Venezuela en 2019, pero la tendencia al alza creaba preocupación a principio de año en la estatal, motivado a que no había suficiente inventario para cubrir una demanda creciente. Al cierre de este año se estima que el consumo de diésel se ubique en alrededor de 60 mil barriles diarios.

Además, la medida podría tener un impacto importante en el sector agrícola, cuyo 80% de la maquinaria depende de este combustible. En el campo los productores tienen meses lidiando con precios en el mercado negro que van desde $0,40 hasta $3 por litro en algunas zonas del país, por lo que el aumento del diésel podría disparar aún más esos costos.

Aun así, el presidente de la Confederación de Productores Agropecuarios (Fedeagro), Celso Fantinel, dijo a Crónica.Uno que el consumo de alimentos en el país es tan bajo y la cadena de producción y distribución tiene tantas distorsiones, que muchos productores tendrán que absorber esos nuevos costos porque no hay suficiente mercado para hacer grandes aumentos de precios.

Fedeagro calcula que, en el caso de la producción de maíz, actualmente la maquinaria representa 21% de la estructura de costos por hectárea ($288), cuando el año pasado, previo a la crisis por falta de gasoil, era de apenas 14%. Sin ir tan atrás, proyectan que en mayo de este año el costo por hectárea fue de $1050 y en septiembre llegó a $1232.