Yulimar Rojas: «Saltar 16 metros no es fácil pero tampoco imposible»

Madrid.- La atleta venezolana Yulimar Rojas, campeona olímpica y del mundo de triple salto y poseedora del récord mundial al aire libre con una marca de 15.67 metros, declaró este martes que llegar a los 16 metros «no es fácil pero tampoco imposible» y que para ello trabaja cada día, para lograrlo y «dejar huella».

Yulimar regresa a Madrid y a la pista de Gallur, dónde el 21 de febrero de 2020 batió el récord mundial de triple salto en pista cubierta con 15,43 metros, una marca que superó el récord anterior de 15,36 que estaba en posesión de la rusa Tatiana Lebedeva desde 2004.

«Estar en Madrid es maravilloso. Competir aquí siempre es un placer. Tengo la sensación de estar en casa, poder disfrutar y ser feliz en la tierra que entreno y que me ha abierto sus puertas. Espero ofrecer un buen espectáculo y hacer feliz a la gente que venga a verlo», dijo Yulimar, durante la presentación de la última parada del World Indoor Tour que se celebra mañana en la capital española.

«Saltar 15,43 metros aquí fue especial. Lo recuerdo como ayer. Nadie se esperaba lo que iba a pasar y yo creo que no tengo explicación. Cada vez que la recuerdo, me motiva para seguir trabajando. Mañana puedo recordarlo y espero igualar o superar esa marca. Madrid siempre se me da bien y Gallur es una pista que añoro», apuntó.

«Estoy en buen estado de forma, he entrenado mucho, y me he esforzado bastante para competir bien. Solo espero estar en la pista y demostrar todo lo trabajado para lograr lo que queremos», señaló Yulimar, que desveló que acudirá en tres semanas al Mundial de Belgrado (Serbia).

«El Mundial siempre me ha motivado desde que terminé los Juegos y quiero seguir ganando títulos. Soy muy ambiciosa deportivamente, me gustan los retos y cada día trabajo para ello. Tengo mucho que entregar, soy la defensora del título y debo demostrar que esto no termina aquí y puedo seguir ganando», manifestó.

«Todos los días me motivo para seguir trabajando porque además cada día pienso que los ojos o los pensamientos de otros atletas que entrenan triple salto están en mi. Por eso quiero seguir dejando huella y un legado que perdure en los atletas Quiero tratar de ser un referente para que en el futuro se recuerde mi nombre y seguir adelante con mis metas», comentó.

Con una marca de 15.67 metros que logró en los Juegos Olímpicos de Tokio, el siguiente objetivo de Yulimar es alcanzar los 16.

«Yo soy una atleta que puedo dar mucho más de lo ofrecido. No es fácil pero tampoco es imposible. Tengo una gran marca en mis piernas y puedo lograrlo. Lo tengo en mente y lo importante es que Dios me dé vida para lograrlo», concluyó.