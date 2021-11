Yohan Pino se inspiró en su madre para vencer al Magallanes

Valencia.- “El beisbol es sobre talento, trabajo duro y estrategia, pero a un nivel muy profundo, es acerca de amor, integridad y respeto”, la frase dicha por Pat Gillick encaja a la medida con lo presenciado la tarde-noche de este domingo, en la que Yohan Pino guió el triunfo de Águilas del Zulia 13-4 frente a Navegantes del Magallanes.

Pino, sufrió la muerte de su madre el viernes y en principio, se dio por hecha su ausencia en la apertura dominical, pero a última hora le pidió la pelota al mánager Marco Davalillo para erigirse como la gran figura en el montículo del Estadio José Bernardo Pérez, al transitar seis entradas en blanco, con solo un hit permitido.

La emotividad marcó el duelo desde el primer inning, cuando luego de retirar a Cade Gotta como primer rival, el lanzador de 37 años de edad no pudo contener las lágrimas, ocasionando una reunión en el medio del diamante con sus compañeros y Davalillo, quienes llenaron de brío al serpentinero para continuar con lo que fue una inspiradora labor.

“Se lo dedico a mi madre, no fue fácil pero allí estuve dando el 100 % para ayudar al equipo. Desde que estaba niño ella y mi papá siempre me apoyaban, era lo mínimo que podía hacer por ellos. Mi mamá no se perdía ningún juego, solo espero que me haya visto donde quiera que esté”, declaró la figura del compromiso a la televisora TLT tras el último out.

Pino, no solo recibió apoyo de sus cofrades en palabra, sino también en lo deportivo sobre el terreno, con una explosiva ofensiva de 18 hits, entre ellos cuatro jonrones y dos dobles.

Destacó el novato Kenedy Corona, quien impulsó seis anotaciones y solo le faltó el triple para completar la escalera, al igual que Ángel Reyes, con par de remolcadas y cuatro incogibles en la jornada.

Zulia abrió el marcador en su primera oportunidad al bate. Alí Castillo, como segundo toletero del encuentro, conectó su primer cuadrangular de la campaña, una larga conexión hacia la banda contraria sin hombres en circulación frente a Jorge Rondón.

Rondón, cumplió funciones de oponer por primera vez en su carrera en la LVBP. Laboró por espacio de dos entradas, en las que recibió par de inatrapables y una carrera limpia, producto del cuadrangular de Castillo, antes de ceder su lugar en el montículo a Yohander Méndez.

Méndez admitió vuelacercas consecutivos de Ángel Reyes y José Herrera como los dos primeros bateadores del cuarto tramo. Para Reyes, fue su cuarta vuelta al cuadro en el curso, siendo el líder del departamento para los alados, mientras que para Herrera fue la primera del torneo.

La visita siguió despegándose con par de anotaciones adicionales en el quinto acto. Con hombres en primera y segunda, Herrera elevó una pelota hacia el guardabosque central, Gotta, quien con un desviado disparo a tercera que terminó en el dugout, provocó la tercera carrera en los pies de Andrés Chaparro. En el siguiente turno, José Briceño remolcó la cuarta con un sencillo que trajo a Reyes desde la antesala.

En el séptimo, con dos compañeros en circulación, el novel Corona sacó su primera pelota en la LVBP ante los envíos de José Martínez para el 8-0 momentáneo.

Navegantes descontó en el octavo con un astronómico grand slam de Pablo Sandoval, a quien solo le faltaron tres escalones de las gradas para sacar la pelota del parque, entre las praderas derecha y central.

La toletería rapaz dio la estacada final en el noveno con cinco anotaciones más. Corona, con tres en circulación, barrió las bases con un biangular y posteriormente pasó por la registradora con un imparable de Castillo. El 13-4 definitivo llegó con sencillo de remolcador de una para Reyes.

El triunfo fue para Pino (2-1), quien ponchó a tres rivales y otorgó tres boletos en los seis capítulos de labor. El revés se lo apuntó Jorge Rondón (0-2).

“Hay que quitarse el sombrero con Pino, no solo nosotros, sino todos los equipos. Él ha sido uno de los mejores pitchers en la liga los últimos 10 años y hoy demostró la ética, el profesionalismo, el respeto al juego en honor a su mamá y Dios le permitió dedicárselo”, mencionó el mandamás Davalillo al circuito radial del Zulia tras finalizar el partido.

Águilas (12-18), cerró la semana, en la que jugó los seis encuentros de gira con un récord balanceado de 3-3, mientras que Magallanes (19-10) terminó con racha de tres perdidos luego de la cadena de 11 victorias al hilo. lvbp.com