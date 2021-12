Torneo de Golf Copa Navidad 2021 fue un espacio de reencuentro para golfistas regionales

@joelnixb

Este sábado 11 de diciembre se realizó el Torneo de Golf Copa Navidad 2021 en las instalaciones del Centro Ítalo Venezolano de Guayana (CIVG), el cual contó con la participación de 63 golfistas de las categorías amateurs de primera, segunda y tercera.

Pese a la lluvia la competencia inició a las 8:00 de la mañana y finalizó pasadas las 4:00 de la tarde. En el campo de golf se reencontraron integrantes de San Miguel Golf Club, de Maturín; Junko Golf Club, de Caracas y, de los clubes guayacitanos Los Mañaneros Golf Club y Team Golf Macheteros.

Jorge Kayal, presidente del Comité de Golf del CIVG, comentó que el torneo se comenzó a organizar desde hace mes y medio y se cumplieron los protocolos de bioseguridad. “El evento fue totalmente un éxito, gracias a la participación de 63 jugadores y a los invitados que estuvieron en el campo. Estamos agradecidos con la Junta Directiva del Ítalo por el apoyo que nos brinda al Comité del Golf”, expresó.

Resaltó que los jugadores tienen edades comprendidas entre 15 a 80 años y que la gran ventaja de este deporte es que no hay límites de edad, “eso es lo bonito del golf, solo debes cambiar tu equipo de acuerdo a la edad que tengas, pero la edad y las ganas no tienen límite aquí”, dijo.

Tal es el caso de Julio Cermeño, quien tiene 74 años y ha dedicado más de 40 años de su vida a practicar esta disciplina. “Lo más bello que me ha pasado es haber aprendido a jugar golf, es lo que me gusta, este es un juego de caballeros y cuando uno le tiene cariño a este deporte no lo deja, esto es parte de mi vida”, opinó.

Al ser este el primer torneo de golf con más participantes realizado en Ciudad Guayana, después de la pausa originada por la pandemia de COVID-19, el golfista Yonin Robles consideró que, al estar en un lugar al aire libre, como lo es el campo de golf, se reduce la posibilidad de contagios por lo que apoya esta iniciativa, ya que le permitió reencontrarse con sus compañeros.

“Este torneo ha sido muy bueno y ha tenido excelente organización. Este deporte es muy apasionante, nos permite compartir e inculcar esa pasión a nuestros hijos, yo tengo una experiencia muy bonita, tengo un hijo que es muy buen golfista y está a nivel profesional”, expresó Robles.

Gioconda López, única fémina que participó en el evento y ganadora del primer neto en la tercera categoría, expresó que el golf en su vida ha significado paz, diversión y encuentro consigo misma.

“El golf es un deporte donde te concentras en ti mismo y eres tú con el campo. Realmente el golf no es para competir con los demás, tú compites con el campo y te planteas muchos retos de mejorar, de exigirte y pasas ratos de compañerismo, camaradería y satisfacción, por eso me gusta tanto el golf”, explicó López.

Por su parte, el joven Frank Contreras comentó que desde niño practica este deporte y ya tiene 22 años en esta disciplina, que le ha dejado grandes enseñanzas. “En mi vida el golf significa pasión y amor ya que lo práctico año tras año”, dijo.

Finalmente, Kayal indicó que entre los proyectos del Comité de Golf del CIVG para el venidero 2022 está abrir una escuela de menores de golf y un torneo nacional auspiciado por la Federación Venezolana de Golf, “sería la primera vez en la historia del campo de golf del Ítalo que se jugará un torneo federado”.

Ganadores del Torneo de Golf Copa Navidad 2021 A los ganadores de las tres categorías se les entregaron trofeos, cajas de pelotas, gorras y premios especiales. También hubo rifas y un grupo de gaitas que amenizó la premiación. Primera categoría: Jorge Rodríguez – Campeón Gross. Rafael Cabrera – Segundo Gross. Elias Auikalil Jr – Primer Neto. Segunda categoría: Pedro Barrios – Campeón Gross Jesús Bolívar – Segundo Gross. Luis Ramírez – Primer Neto. Tercera categoría: Pedro Ferrer – Campeón Gross Pedro González – Segundo Gross. Gioconda López – Primer Neto. Premio mejor neto en torneos en 2021: Jorge Rodríguez – Primera categoría. Pedro Barrios – Segunda categoría. Jesús Bolívar – Tercera categoría Premios especiales más cerca de la bandera: Elias Auikalil – Hoyo #11 Carlos Yánez – Hoyo #17