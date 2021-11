Tiburones comienza con el pie derecho gira por Maracaibo

Maracaibo.- La visita inicial de los Tiburones de La Guaira a Maracaibo en la presente temporada no pudo salir mejor para la escuadra del litoral, que superó este martes a las Águilas del Zulia con marcador de 7-4, en el primero de una serie de cuatro choques entre ambas divisas en el Luis Aparicio “El Grande”.

Los dirigidos por Dennis Malavé contaron con una ofensiva que estalló en el cuarto capítulo, cuando generaron todo el daño necesario para sentenciar las acciones desde temprano.

Después de que los rapaces pisaran la registradora en un par de ocasiones en el segundo inning, Teodoro Martínez inició la fiesta salada en el cuarto, con un sencillo productor que le permitió a su novena decir presente en la pizarra. Dos bateadores más tarde, el importado Luis Avilés Jr. también sacudió un incogible impulsor que niveló la contienda.

El joven receptor Ricardo Genovés puso adelante a los Tiburones con un doble que llevó hasta el plato a Jairo Pérez y a Avilés Jr., mientras que la guinda al pastel la colocó el patrullero Danry Vásquez con otro imparable que cristalizó el racimo de siete anotaciones.

“Me tocó ese turno y pude conectar el doble. Todo se dio de la mejor manera y pudimos anotar esas siete carreras en el inning”, le dijo Vásquez al departamento de prensa salado. “Lo importante es que el equipo está unido y si yo no doy el batazo, será uno de mis compañeros. He venido de menos a más y he podido responder con hombres en posición de anotar”.

Ahora con ventaja en el marcador, el iniciador Jorgan Cavanerio (2-0) se aseguró de no permitir más libertades en sus últimas dos entradas de labor. El diestro se llevó el triunfo tras seis capítulos de cuatro hits y dos carreras (solo una limpia), además de no regalar boletos y ponchar a dos contrarios.

“Traté de atacar a los bateadores y de buscar contacto temprano. Me dieron muchos rodados y gracias a Dios ganamos el juego”, comentó el serpentinero.

“Afortunadamente pude ayudar al equipo con los innings que trabajé”.

Aldry Acosta, Eduardo Jiménez, Arnaldo Hernández, quien se apuntó su segundo rescate del campeonato, trabajaron los últimos tres episodios del desafío. Las otras dos rayitas de las Águilas fueron toleradas por Acosta en el séptimo acto.

“Pude haber salido un inning más, pero en el último pitcheo que hice sentí una molestia en el hombro”, contó Cavanerio. “Hablé con el coach de lanzadores (Rigo Beltán) y con el mánager (Dennis Malavé) y les dije que no iba a volver a salir para evitar una lesión peor”, agregó.

Por los visitantes, Vásquez cerró de 4-2, con dos fletadas y una anotada, mientras que el camarero Maikel García estuvo perfecto de 2-2, con un doble, dos boletos y otro par de anotadas.

La derrota fue para el norteamericano Arik Sikula (1-1), quien permitió seis inatrapables y cinco rayitas en 3.2 capítulos sobre la loma. El californiano fue uno de siete lanzadores que necesitó el Zulia para completar el choque. lvbp.com