Tiburones asaltó a la nave magallanera

Valencia.- Tiburones de La Guaira superó 8-1 a Navegantes del Magallanes, apoyados en una labor protagónica del abridor Jorgan Cavanerio y un bateo de 13 hits en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia, para cortar la racha de tres triunfos seguidos de la carabela.

Cavanerio (1-0) completó una sólida actuación de seis entradas, en las que no recibió carreras y embasó a solo cuatro de los 22 rivales que enfrentó, con seis ponches, para alzarse con su primer triunfo de la temporada.

“Salí como siempre lo hago, con el objetivo de que los bateadores me hicieran contacto temprano. Siempre he dicho que no soy un lanzador de ponches. Hoy me puse por encima del bateador (en la cuenta) varias veces y busqué atacar”, declaró el diestro aragüeño a Simple TV, al finalizar el juego, con respecto a su cantidad de guillotinados.

En la toletería litoralense destacó el foráneo Luis Avilés Jr. de 5-3 con un jonrón, igual cantidad de impulsadas y dos anotadas, además de Jesús Guzmán, de 3-1 con cuadrangular, dos traídas al plato y par de pases por la registradora.

El equipo escualo anotó siete de sus carreras en innings consecutivos, entre el tercero y sexto, para marcar la pauta del compromiso ante su rival bucanero en la velada valenciana.

En la tercera entrada, el novato Brayan Rocchio inauguró la pizarra con sencillo frente al abridor Luis Martínez, que trajo desde segunda a Ricardo Genovés.

En el cuarto episodio Maikel García remolcó desde tercera a Avilés Jr. con un infield hit que puso fin a la actuación de Wilfredo Boscán, quien ingresó en relevo de Martínez.

Con hombres en primera y segunda, Teodoro Martínez disparó doble hacia el jardín derecho contra Arcenio León en el quinto tramo para impulsar a Danry Vásquez y Guzmán.

“El Chucho”, disparó su segundo cuadrangular de la temporada en el sexto capítulo, en cuenta de 3-2 y dos outs, desapareció hacia la banda contrario un lanzamiento de Yohander Méndez, con Junior Sosa en circulación.

La rayita de la honra para la carabela llegó por intermedio de Leonardo Reginatto, con su tercera conexión de cuatro esquinas en la campaña, con Rafael Cova como víctima desde el montículo.

La última anotación de la noche ocurrió en la novena. El importado Luis Aviles Jr. botó su segundo jonrón de la 2021-2022, sin compañeros en las almohadillas frente al zurdo Robert Zárate.

El revés fue para Martínez (1-1), quien lució descontrolado con cuatro pasaportes y un wild pitch en tres entradas donde permitió una carrera limpia.

Tiburones quedó con marca de 8-7 y regresará a Caracas para enfrentar como home club a Leones el jueves.

Magallanes, por su parte, dejó registro de 8-6 y viajará a Maracay para enfrentar a Tigres. lvbp.com