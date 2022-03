Sevilla vuelve a retrasarse y Barcelona amplia su buena racha

Madrid.- El Sevilla se está dejando buena parte de sus opciones de pelear el título al Real Madrid lejos del Ramón Sánchez Pizjuán. En Vallecas sumó su quinto empate consecutivo (1-1), con lo que el conjunto de Carlo Ancelotti podría aumentar a diez puntos su ventaja si vence este lunes en Palma al Mallorca. Además, se le acercan Atlético de Madrid y Barcelona, que se reencontró con la goleada ante Osasuna (4-0) y mantuvo la tercera plaza.

El equipo de Julen Lopetegui, que sigue asolado por las bajas, salió enfadado por perder otros dos puntos y sobre todo por la actuación del equipo arbitral y del VAR. Se le anuló un gol y el colegiado, a instancias del videoarbitraje, dio marcha atrás a un penalti que había decretado por una acción sobre Rafa Mir que podía haber significado el triunfo.

«La actuación del árbitro ha sido decisiva. Nos ha anulado un gol y también la acción del penalti. Nos habían dicho los árbitros que las jugadas grises no se rearbitran y por eso no entiendo nada. Si entramos en esa dinámica, el VAR no tiene fin. Estoy sorprendido por esa decisión que en otros partidos no ha sido así y estoy confundido con el criterio del espíritu del VAR de que hay que corregir lo blanco y lo negro, pero no lo gris», dijo Lopetegui en conferencia de prensa.

El caso es que el Rayo, que había perdido sus seis últimos encuentros, le planteó numerosos problemas e incluso se adelantó en el marcador al inicio del segundo tiempo con un disparo del portugués Bebe al que no pudo responder el meta marroquí Yassine Bono.

Tuvo capacidad de respuesta el Sevilla. Lopetegui quemó sus naves con el argentino Marcos Acuña (duró trece minutos en el campo, de nuevo ‘tocado’), el mexicano ‘Tecatito’ Corona y el francés Anthony Martial. Al final incluso entró el delantero marroquí Youssef En-Nesyri.

Encontró el empate con un remate de Thomas Delaney a centro medido de ‘Tecatito’ (m.63), cuya aportación a su nuevo equipo está siendo importante, y en los últimos compases, a parte de la acción polémica del penalti ‘anulado’, disfrutó de ocasiones como para llevarse el triunfo, pero se lo impidió el meta macedonio Stole Dimitrievski.

Cuarta al hilo para el Barsa

El Barcelona, en cambio, enlazó su cuarta victoria liguera seguida. Tras ceder inesperadamente un 0-0 ante el Galatasaray en la ida de octavos de la Liga Europa, no dejó esta vez lugar a la duda el equipo de Xavi Hernández en el partido 600 de Gerard Piqué con la camiseta azulgrana.

Antes de la media hora ya había sentenciado su triunfo ante Osasuna con un doblete de Ferrán Torres y una diana del gabonés Pierre-Emerick Aubameyang con dos asistencias del francés Ousmane Dembele. Riqui Puig cerró el marcador a los 75 minutos.

Este Barcelona renacido ha marcado cuatro tantos en cuatro de sus últimos cinco triunfos. Tan solo falló a esta tendencia en el empate en el derbi contra el Espanyol y en la victoria en Elche, partidos en los que logró dos goles.

Betis detiene racha negativa

El Betis puso freno a su caída tras dos derrotas seguidas. Ganó un duelo intenso al Athletic (1-0) con una diana de Borja Iglesias a los veinte minutos.

La victoria permite al bloque del chileno Manuel Pellegrini seguir afianzado en la zona europea, a dos puntos de Barcelona y Atlético de Madrid, que venció el miércoles al Cádiz (2-1).

El equipo de Marcelino García Toral, que ha perdido en sus tres últimos desplazamientos, buscó algún punto que afianzara su sueño europeo. No tuvo éxito, ni siquiera cuando se quedó en superioridad numérica cuando fue expulsado con roja directa el francés Nabil Fekir (m.80).

La Real Sociedad sigue también instalada en los puestos europeos. Aún nadie ha conseguido marcarle gol alguno en el Reale Arena en lo que va de 2022. El Alavés, penúltimo a tres puntos de la salvación que marca el Granada, lo tuvo cerca, pero se lo impidió el meta Álex Remiro.

Martín Zubimendi, a pase de Mikel Oyarzábal, marcó su primer tanto liguero con el cuadro donostiarra cuando el partido encaraba el último tramo y los hombres de Imanol Alguacil resguardaron la sexta plaza con dos puntos más que el Villarreal, que también ganó el sábado al Celta por 1-0.