Peñaranda aterriza en Las Palmas cedido por el Watford

Las Palmas de Gran Canaria.- El delantero venezolano Adalberto Peñaranda es nuevo refuerzo de la UD Las Palmas, a la que llega cedido por el Watford inglés para la temporada 2021-2022, según informó este lunes el club isleño.

El jugador ‘vinotinto’ se encuentra desde la tarde del pasado sábado en Gran Canaria y este lunes pasó el reconocimiento médico antes de ser presentado de forma oficial esta misma tarde.

Peñaranda, internacional con Venezuela en 16 ocasiones desde su debut en 2016, ya había jugado en España, también a préstamo, en el Granada y en el Málaga, y también ha militado en el Udinese (Italia), KAS Eupen (Bélgica) y CSKA Sofía, en el que jugó la última temporada cedido por el Watford.

Peñaranda, de 24 años, es la cuarta incorporación del equipo amarillo para la próxima temporada en la Segunda División española tras los fichajes en propiedad del central ecuatoriano Erick Ferigra (Torino), del centrocampista vasco Unai Veiga (Real Sociedad B) y del delantero grancanario Rafa Mujica (Leeds United).

“Ahora no voy a defraudar”

El delantero venezolano Adalberto Peñaranda dijo este lunes en su presentación como nuevo jugador de la UD Las Palmas que en el pasado cometió «muchos errores» pero ahora llega «más maduro» al equipo amarillo, cedido por el Watford inglés, y no va a defraudar.

Pese a su juventud -24 años-, el futbolista ‘vinotinto’ ha dibujado una trayectoria nómada en las últimas temporadas. Así, la Unión Deportiva será su séptimo equipo desde que en 2015 lo contrató el Udinese italiano.

Ha sido cedido en cinco ocasiones a equipos como el Granada y el Málaga, en España, además del KAS Eupen (Bélgica), el CSKA Sofía (Bulgaria) y al propio Udinese, cuando el Watford lo adquirió en propiedad en 2016.

«En el pasado cometí muchos errores, fue culpa mía. Había perdido las ganas y la ilusión con las que vengo ahora. Quiero vivir el presente, sentirme importante, tengo mucha ambición y quiero sacar el mejor rendimiento de mí, vengo muy motivado y no les voy a defraudar», aseguró en rueda de prensa telemática.

Admitió que no tiene buenos números en los últimos años «por equis motivos», pero subrayó que ahora hay «un Peñaranda nuevo», que quiere «aprovechar al máximo esta oportunidad» y centrarse «en el fútbol», y añadió que para ello le ayudará trasladar a Gran Canaria a su familia, como pretende.

«He tenido muchos altibajos, pero eso me ha fortalecido, he sentado la cabeza, he puesto los pies sobre la tierra. Soy otra persona, quiero hacer una gran temporada. Vengo a ser profesional, a aportar trabajo y disciplina. Los goles llegarán solos. Tengo muchas ganas de comenzar y conocer a mis nuevos compañeros», insistió.

En cuanto a objetivos, el nuevo delantero amarillo tiene claro que la UD Las Palmas «debe estar en Primera División, porque es su sitio», y aseguró que tras dar su mejor versión en lo futbolístico en el Granada y en el Málaga, volver a España «siempre es especial».