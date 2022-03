Quartararo con muchas ganas e ilusión por empezar

Losail.- El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) ha dicho tener muchas ganas de que empiece el campeonato del mundo de MotoGP de 2022 al señalar que «honestamente, es fantástico estar aquí de vuelta, cuando te acercas a Qatar, esa última semana se hace larga y es fantástico poder estar aquí».

«Las sensaciones son buenas, esperábamos más velocidad punta, pero hay lo que hay, y sabemos que tenemos que dar el ciento por ciento en cualquier caso y por eso me hace mucha ilusión empezar», asevera el campeón francés.

En cuanto a sus rivales para a temporada, reconoció Quartararo que «es difícil de decir, porque el año pasado había cinco o seis, pero ahora podría decir que cualquiera y están los que se encuentran aquí conmigo ahora (conferencia de prensa), pero es difícil centrarse en sólo unos pocos; hay que esperar un poco a que avance la temporada para ver quiénes son esos rivales claros».

La igualdad será, en cualquier caso, una de las notas predominantes de la temporada 2022, pues «va a complicarnos más la vida, pero también es maravilloso desde el punto de vista del espectáculo que no haya tanta diferencia entre los pilotos, pues recuerdo que hace 5 ó 10 años había muy pocos pilotos en cabeza y luego estaba el resto y ahora sin embargo el nivel está mucho más ajustado, es muy alto y estamos todos mucho más cerca».

El campeón del mundo en título reconoció que su vida no ha cambiado en exceso «es la misma, evidentemente en Francia tengo una mayor notoriedad por haber sido Campeón del Mundo, pero básicamente mi vida sigue siendo igual, aquí también y, además, creo que debe seguir así, pero es una sensación bonita la de ser campeón».

Como campeón dijo no tener más presión «pero me sienta bien; el hecho de estar ahí significa que he logrado algo grande aunque necesitamos separar el año pasado de este. El año pasado fue extraordinario, conseguí ganar el campeonato y eso fue fantástico, pero aquí partimos todos de cero».

«Lo que importa es ser el más rápido durante toda la temporada, con la máxima constancia pero saber quiénes van a ser mis mayores rivales es difícil, porque en los test los tiempos fueron muy ajustados y necesitamos ver cómo va todo dentro de unas cuantas carreras, si bien seguro que todos los pilotos que están conmigo hoy aquí van a ser rivales duros».

En cuanto a la tecnología y hasta cierto punto en la misma línea que el español Marc Márquez, el francés Fabio Quartararo reconoció que para él «ya empieza a ser demasiado pues en 2019 teníamos que darle a un botón en el procedimiento de salida y ya está, y era mejor, ya que ahora hay que revisar muchas cosas y al final ganas algo de tiempo, pero para mí empieza a ser demasiado».