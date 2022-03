Marc Márquez «no era el momento de caerse»

Lombok.- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), que acabó muy atrás la jornada de entrenamientos en Indonesia y sufrió un percance casi al final, reconoció que «no era el momento de caerse, pero cuando empujas a una sola vuelta es algo que puede pasar».

«Es cierto que en el global del día estoy contento, pero con esta caída no lo estoy, ya que estamos fuera del top 10 y ese era el objetivo», dijo.

Márquez explicó sobre el accidente que tocó el freno delantero, «con neumático nuevo detrás que empuja más», y entró «un pelín demasiado rápido».

«He llegado al box y les he dicho que he entrado más rápido, y ya se sabe que telemetría no cubre al mentiroso -dijo sonriendo-, por eso no hace falta mentir. He entrado más rápido y por eso me he caído».

«Me sentía mejor antes de la caída. Veremos mañana cómo me levanto», aseguró el piloto de Repsol Honda.

Márquez reconoció que el accidente «trastoca en el sentido de que mañana tiene que estar seco por la mañana e intentar estar entre esos diez primeros, pero en general no ha ido mal».

«Con el neumático blando enseguida he encontrado buenas sensaciones, pero no he podido acabar la vuelta y esto hace que estemos muy atrasados si bien diría que en general el día ha ido bien, me quedo con las sensaciones buenas, pero no podemos estar contentos porque estamos muy atrás, ya que no hemos podido hacer la vuelta con el neumático blando por error mío, no por nada más», añadió.

«Ojalá esté seco mañana por la mañana, que no llueva esta noche ni nada, y podamos hacer un buen entrenamiento», afirmó esperanzado Marc Márquez.

El piloto de Repsol Honda explicó sobre la puesta a punto que había cambiado un poco hacia su dirección, especialmente en el FP2, y se fue encontrando cada vez mejor.

«Es cierto que en la última salida estaba llevando una puesta a punto diferente, pero no ha ido mal. Parece que la confianza con el tren delantero es mejor», insistió.

«En el segundo parcial se puede ganar mucho tiempo si arriesgas pero aun arriesgando no es uno de mis puntos fuertes en este circuito, es quizá mi punto débil, pero lo suyo es pasarlo y en la clasificación la diferencia puede ser grande si lo cuadras bien, pero en ritmo de carrera la diferencia no será tan grande», indicó.

En cuanto a la elección de los neumáticos, reconoció que no había probado el compuesto blando «pero seguro que el intermedio es una opción para la carrera».

«El interrogante es si el blando también será una opción. Trataremos de entenderlo mañana, pero estará entre el intermedio y el blando. Comprobaremos cuál es su resistencia».