Magallanes trituró a los Bravos en el primer inning

Valencia.- Navegantes del Magallanes orquestó un rally de 11 carreras apenas iniciada la noche en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia, para derrotar 13-6 a Bravos de Margarita, sumar su quinta victoria consecutiva y acomodarse en soledad en el primer lugar de la tabla de posiciones.

La carabela, que había perdido sus dos primeros compromisos frente a los insulares en la campaña, completó su tercer triunfo seguido frente a la tropa bravía, en un lapso de solo cuatro días.

Nueve integrantes de la artillería naval remolcaron al menos una carrera, de los 12 peloteros en total que vieron acción a la ofensiva.

Rayder Ascanio y Alberth Martínez sazonaron con poder la velada valenciana, al conectar sus primeros cuadrangulares de la campaña, además de empujar par de carreras cada uno, misma cantidad que impulsó el encendido Alberto González.

“Contento de estar con el equipo luego de dos años. Estoy enfocado, me preparo mental y físicamente antes de los juegos esté jugando o no. Llego temprano y me voy a la caja de bateo con Robert Pérez (hitting coach), para hacer los ajustes. En el turno del jonrón estaba preparado, el manager (Wilfredo Romero) me dijo que siguiera mi juego porque yo no soy cuarto bate y, sin querer hacer más de la cuenta, salió el batazo”, declaró Ascanio a las cámaras de Simple TV al finalizar el juego, luego que su vuelacerca fuese en sustitución del lastimado slugger importado Nellie Rodríguez.

Bravos atacó temprano al abridor naviero, Gabriel García, hasta el punto de no dejarle sacar ni un solo out. El colombiano Dilson Herrera abrió el duelo con un jonrón, Breyvic Valera, Diego Rincones y Ramón Flores le seguirían con trío de sencillos corridos para poner fin a la actuación del zurdo, quien con la pizarra 2-0 abajo le daría paso a Wilfredo Boscán.

Boscán enfrentaría con las bases llenas al líder en remolcadas de los margariteños antes de iniciar el juego, Dennis Ortega, quien fue dominado con doble play al cuadro que no evitó la tercera carrera de los visitantes en los pies de Rincones, antes de retirar a José Martínez para culminar la primera oportunidad al bate de los isleños.

El telón se abrió para la dantesca escena que marcó el porvenir del encuentro. El iniciador Jesús Castillo comenzó con boleto a Cade Gotta, posteriormente “Tico” González y Alejandro De Aza dispararon inatrapables para llenar las almohadillas, instantes antes de que el estadounidense Rodríguez fuese alcanzado por un envío en el codo derecho que marcó la primera rayita del home club, y también su salida por lesión del duelo.

Leonardo Reginatto sumó remolcada por cuarto partido seguido al conectar un elevado de sacrificio a la pradera izquierda. Pablo Sandoval se embasó con error en tiro del camarero Raúl Rivas para empatar a tres y Martínez le dio la ventaja al local para nunca más perderla con una línea hacia el jardín derecho que puso el 4-3, sacando del juego a Castillo.

David Davalillo le daría la bola a Yender Cáramo, quien no corrió con distinta suerte. Arturo Nieto lo recibió con un incogible que remolcó a Sandoval; Engelb Vielma regó otro hit que pasó por la registradora a Martínez; Gotta inició la segunda ronda de enfrentamientos con el lineup en la entrada, siendo golpeado, y González prosiguió la fiesta con su sexto doble de la campaña para traer dos más y dejar el 8-3 parcial.

Con hombres en tercera y segunda, De Aza impulsó una más con fly de sacrificio y Ascanio en el siguiente turno le puso la guinda al pastel con el soberbio cuadrangular por todo el jardín central con un hombre en circulación.

A partir del segundo acto, Davalillo le otorgó la responsabilidad en la lomita a Julio Vivas, quien le daría algo de serenidad a la escuadra furiosa transitando cuatro innings en los que solo recibió un hit.

Por Magallanes, destacó el relevo de Boscán (2-1), a la postre ganador del encuentro, tras actuar por espacio de tres entradas sin admitir anotaciones y ponchando a dos bateadores.

Bravos anotaría una rayita en tramos consecutivos entre el séptimo y el noveno. Mientras que Magallanes agregó dos más en la séptima entrada, en la que Martínez disparó su jonrón solitario contra Ángel León.

“No estaba muy bien días atrás, gracias a Dios me estoy sintiendo un poquito mejor, agarrando mejores pitcheos. Ya salió el primero, espero que salgan los demás que vienen. En cada turno voy agarrando más confianza”, indicó el outfielder, que fue el líder jonronero del circuito la campaña pasada, al departamento de prensa naviero.

El mandamás Romero también hizo un análisis de lo que fue el choque tras el último out.

“La ofensiva respondió al ataque que le dio Bravos en el primer inning. Eso nos ayudó. El relevo también hizo el trabajo a pesar de que tuvimos que usar algunos pitchers, pero se combinaron las cosas, dimos batazos clave y sacamos el juego de un rally que ellos nos dieron en la primera entrada”, mencionó.

Magallanes (13-7) viajará a Caracas para enfrentar a Leones este jueves.

Mientras que Bravos (13-9), regresará a Macuto para medirse a Tigres. lvbp.com