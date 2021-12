Magallanes mandó a los Tiburones al fondo del mar

Valencia.- Navegantes del Magallanes superó 12-4 a Tiburones de La Guaira para llegar a 23 triunfos en la temporada, afianzado en el primer lugar de la tabla de posiciones, con actuación estelar de Engelb Vielma a la ofensiva y una sólida apertura de Erick Leal, en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia.

Vielma tuvo jornada perfecta con el madero, al ligar tres hits en igual cantidad de turnos, entre ellos un doble, con tres carreras remolcadas y dos anotadas.

“Estoy claro que mi ofensiva estaba un poco decaída, pero he trabajado mucho en la caja de bateo con Robert Pérez (coach de bateo), me están saliendo los turnos porque estoy más enfocado para poder aportar el grano de arena al equipo”, declaró el campocorto a la televisora TLT, tras el último out.

En los últimos dos juegos, Vielma tiene de 5-4, con cuadrangular, doble y cuatro empujadas.

Leal, por su parte, completó su mejor actuación de la campaña, al laborar por espacio de seis entradas, en las que solo permitió tres incogibles y una carrera limpia, con tres ponches para adjudicarse la tercera victoria del curso, por un descalabro en el registro, bajando la efectividad a 4.12.

El reciente Pitcher del Año, había retirado a los primeros siete bateadores que enfrentó, hasta recibir en la tercera entrada el cuarto cuadrangular en la campaña de Ricardo Genovés, durante su juego de despedida del conjunto litoralense.

Al cierre del tramo, con un hombre fuera, Cade Gotta frente a Jorgan Cavanerio ligó doble ceñido a la raya de cal de la antesala que fue a parar hacia el guardabosque izquierdo, Lorenzo Cedrola, quien tuvo problemas al buscar la bola, facilitando la anotación desde la inicial de Vielma. Acto seguido, el foráneo se estafó la tercera base y ya con dos outs, anotó con sencillo de Leonardo Reginatto hacia la pradera derecha para dar vuelta 2-1.

El californiano volvió a ser determinante en el quinto capítulo, con su segundo vuelacerca de la zafra, de nuevo, con Vielma corriendo en la primera tras negociarle boleto a Cavanerio.

La artillería naval sumó dos rayas en el sexto. Con hombres en las esquinas, y ya con Eduardo Jiménez en la lomita por los salados, Alejandro De Aza salió a la conquista de la intermedia, teniendo influencia en el wild pitch del serpentinero en turno de Carlos Pérez que permitió el pase por la registradora de Alberth Martínez. De Aza posteriormente llegó a la goma con imparable de Arturo Nieto.

Jiménez fracasó en su relevo luego de no retirar a ninguno de los tres rivales que enfrentó, con dos hits y una base por bolas, sin poder evitar que los dos últimos hombres que dejó Cavanerio en circulación pisaran el plato.

Un triple con tres compañeros en circulación de parte de Edgar Durán ante Anthony Vizcaya, en el séptimo, acercó a la escuadra de visita 4-6.

Pero Magallanes ripostó con rally de cuatro al final del episodio para recuperar la holgura en el marcador. El dominicano De Aza produjo con imparable a la derecha la séptima en los pies de Pablo Sandoval, y con los cojines congestionados, Vielma disparó biangular barre bases para el 10-4. Ambas conexiones frente al zurdo Eugenio Palma.

“Lo había hablado con Robert Pérez, Palma tiene unos pitcheos quebrados muy buenos y me senté a esperarlos, me lanzó uno que se le quedó en la zona y pude conectarlo”, describió Vielma sobre el turno contra el siniestro.

Navegantes dejó cifras definitivas con par de carreras en el octavo, impulsadas por Martínez y el quisqueyano De Aza con Emilker Guzmán como víctima.

Arcenio León, Vizcaya, Wilking Rodríguez, Gabriel Moya y Jorge Rondón fueron los nombres del bullpen que utilizó Wilfredo Romero para complementar el triunfo.

El revés fue para Cavanerio (3-3), hasta la jornada, uno de los abridores destacables no solo de La Guaira, sino de toda la liga. En 5.1 actos, fue vapuleado con siete incogibles y seis carreras libres de suciedad, para subir su PCL a 3.86.

Los importados De Aza, de 5-3 con par de empujadas, e igual número de anotadas y estafadas, además de Gotta, con vuelacerca, tubey, dos impulsadas e ídem pases por la registradora, también destacaron en la toletería.

Magallanes (23-12), cerró la semana con récord positivo de 4-2, manteniendo la ventaja de 2,5 juegos frente a Cardenales, su escolta en el campeonato.

Tiburones (13-23), por su parte, culminó con registro de 2-4, agudizando la crisis que le tiene en el fondo de la clasificación, a seis encuentros de Tigres y Leones en el quinto puesto, el último que otorga un pase a la postemporada. lvbp.com