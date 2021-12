Magallanes liquidó al Caracas y clasificó

Caracas.- Un rally de siete anotaciones en el quinto inning, dirigió a buen puerto el triunfo de los Navegantes del Magallanes 10-6 ante los Leones del Caracas, en el último choque entre los Eternos Rivales en la temporada regular.

El triunfo valenciano más la derrota de los Tigres de Aragua en Maracay, poco tiempo después, convirtió a la Nave en el primer club en clasificarse matemáticamente al Round Robin.

Pues, con todas las combinaciones que se pueden dar en los cinco juegos que restan del calendario regular que involucran a Tigres, Caribes de Anzoátegui y Bravos de Margarita, alguno llegará a 23 derrotas y Magallanes solo podría perder 22 veces.

La novena turca golpeó a los melenudos con una ofensiva de 18 imparables. Pero el momento cumbre del juego, se suscitó en la parte alta del quinto tramo.

Jhonny Pereda tomó turno con tres hombres en circulación, sin outs. Conectó un rodado que fue tomado por el antesalista Alberto González que inició a toda velocidad un triple play para liquidar el episodio, en combinación con el camarero y el inicialista.

“Fue un momento clave, la mejor jugada del partido”, calificó Alberth Martínez luego del juego para las cámaras de IVC. “Eso se ve muy poco, lo hicimos nosotros”.

Erick Leal salió del aprieto y recibió el impulso necesario para que lanzara poco más de cinco entradas y sus compañeros lo respaldaran con una tórrida ofensiva.

Inmediatamente después, inició el ataque naval. Luego de un sencillo y un error, Carlos Pérez alzó las velas con un doble al bosque central para traer las dos primeras rayitas del tramo. Gabriel Noriega y Alberto González con sencillo y tubey agregaron dos más. Para finiquitar el asalto bucanero, sendos hits de Nellie Rodríguez y Alberth Martínez, más un batazo de dos bases salido del madero de Leonardo Reginatto empujó tres más a la goma y dio por finalizada la explosión ofensiva de ese tramo.

“De verdad, con el trabajo que he estado haciendo con Robert Pérez”, apuntó Martínez sobre la clave para su despertar con el madero desde noviembre. “No agaché la cabeza, seguí los consejos que me dio el mánager (Wilfredo Romero). Me dijo que yo era un mejor bateador, de .290 (de promedio) para arriba, que confiaba en mi”, apuntó.

Más temprano en el choque, el Caracas se adelantó luego de un rodado de Alexander Palma. Magallanes igualó y tomó la batuta del choque con incogibles de Pablo Sandoval y Rodríguez.

Los melenudos se volvieron a poner por una carrera, hasta que el barco soltó las amarras en el quinto episodio. Luego, el Caracas siguió sumando anotaciones, hasta poner el juego por cuatro de diferencia, pero no fue suficiente.

Leal (4-1) se llevó la victoria por el lado bucanero. Cayó Gerson Garabito (1-1) por los capitalinos. Los navieros sacan ventaja de 3 juegos del segundo lugar que ocupa Cardenales en la tabla de posiciones. Leones se ubica en el tercer lugar, a 4,5 de la punta.

Destacaron Martínez de 6-4 con cuatro imparables, una anotada y otra fletada. Gabriel Noriega de 5-4 con dos anotas y una empujada. lvbp.com