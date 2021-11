Magallanes hilvanó su séptima victoria consecutiva

Valencia.- Navegantes del Magallanes derrotó 7-4 a Tigres de Aragua, en una velada en la que sacó máximo provecho del bullpen de la tropa felina, su principal punto débil en la temporada, para alargar la racha de triunfos seguidos a siete y seguir firmes en la primera posición de la tabla.

La carabela cortó de esa forma, en su feudo José Bernardo Pérez de la capital carabobeña, el rumbo de tres victorias consecutivas que mantenían los bengalíes previo a la jornada del viernes.

Por vez número 11 en la campaña de 22 encuentros totales, los turcos ganaron un compromiso que arrancaron en desventaja. En esta oportunidad, debido en gran parte a la labor del experimentado Guillermo Moscoso, quien silenció a los bates filibusteros durante los cuatro primeros innings, antes de recibir dos anotaciones en el quinto y de la debacle del relevo a partir del sexto.

La cara opuesta se vivió en el cuerpo de relevistas bucanero, el cual limitó a la ofensiva de visita a solo tres hits y una carrera limpia en 4.1 entradas de actuación, en secuencia del abridor, Erick Leal.

El primer tercio del juego se enfrascó en un cerrado choque de lanzadores y segura defensiva, como en el tercer capítulo, cuando Rayder Ascanio en labores de torpedero evitó la primera carrera del compromiso, deslizándose hacia un rodado entre campocorto y segunda, para luego realizar un tiro a bote pronto hacia la inicial que retiró a Carlos Tocci. Mientras Wilson García corría en la intermedia con dos outs.

Un inning después, la toletería bengalí acabó con el duelo de pitcheo y defensa que se vivía hasta ese momento. Alexi Amarista rompió el celofán con su segundo cuadrangular de la campaña, solitario a terrenos del jardín derecho, haciendo swing a un envío quebrado de Leal.

Henry Rodríguez, ya con dos hombres fuera, disparó sencillo, posteriormente se robó segunda ante la sorpresa del receptor debutante Carlos Pérez y el camarero Leonardo Reginatto, y anotó con incogible de Denis Phipps el 2-0.

Para el quinto tramo, los felinos anotaron una más. Con hombres en las esquinas y un out, Hernán Pérez se ponchó mientras Tocci salía a la conquista de segunda, lo que ocasionó un error en tiro del careta Pérez hacia Reginatto, permitiendo el pase por la registradora de Deiner López.

La artillería naval terminó con el blanqueo de Moscoso, de manera enfática, con dos vuelacercas consecutivos en el cierre del episodio. El primero, de Alberth Martínez con una soberbia línea hacia la pradera izquierda y el siguiente, de Gabriel Noriega, por todo el central. El asedio prosiguió con un doble de Cade Gotta, antes de que Ascanio fallase con un rolling a segunda y Alejandro De Aza fuese ponchado con una curva en cuenta de 2-2 por el iniciador visitante.

“Nosotros entendimos que Moscoso estaba atacando la zona de strike con todos los bateadores, ya para la segunda ronda (de enfrentamiento al lineup), comenzamos a atacarlo un poco más temprano en los turnos, porque si dejábamos pasar la recta caía en strike y luego empezaba con los pitcheos quebrados, lo cual nos dificultaba más el trabajo”, analizó el brasileño Reginatto a la televisora TLT, al finalizar el choque, en el que se fue de 4-4 con una anotada.

A partir del sexto, el castigado bullpen aragüeño durante la temporada, entró en acción con el dominicano Logan Durán. Recibió sencillo de Nellie Rodríguez, luego vio cómo se embasó Reginatto con un infield hit al desviar la trayectoria de la pelota y se despidió sin retirar a ningún contrario, cuando Pablo Sandoval soltó un biangular entre left y centerfield que barrió las almohadillas y dio la vuelta al marcador 4-3. Jesús Sánchez tomó el lugar en la lomita sin suerte distinta a la del quisqueyano, ya que recibió jonrón del recién llegado Pérez, para aumentar la diferencia a tres carreras.

“El líder es todo el roster. Estos muchachos nunca se dan por vencidos, pelean cada turno e inning y allí están los resultados. Gran juego anoche y hoy también. Voy mejorando día a día. Cada vez me siento mejor en el home plate.

Desde el 31 de julio estuve sin ver pitcheos, vine, me puse a tono lo más rápido posible y estoy cerca de estar a un 100 %», declaró “El Panda” Sandoval al departamento de prensa valenciano, tras ligar de 4-1 con par de empujadas y un pase por la registradora.

Como primer bateador de la séptima entrada, Wilson García recortó distancia con otro batazo de larga distancia, esta vez con el zurdo Robert Zárate como víctima.

La Nave Turca siguió sacando provecho de la marea baja que significó el relevo de turno, ahora en el cierre del séptimo. De Aza conectó hacia la banda contraria un batazo que se convirtió en triple debido en buena medida a los problemas del guardabosque izquierdo, Josmar Cordero, para controlar el bote en la grama y posteriormente pisó la goma con un elevado de sacrificio del estadounidense Rodríguez.

El noveno inning lo retiró por la vía rápida Bruce Rondón, con ponche incluido, para sumar su cuarto salvado en igual cantidad de oportunidades.

Robert Zárate (4-0), se llevó la victoria con relevo de dos innings donde solo admitió un hit y una carrera.

El iniciador Leal se fue sin decisión al permitir seis incogibles, tres rayitas (dos limpias) en 4.2 capítulos. Al igual que su rival Moscoso, quien en cinco episodios ponchó a ocho contrarios y admitió dos anotaciones.

“Hemos mantenido el enfoque a pesar de que podemos estar abajo en el marcador. Pero también tengo que reconocer al pitcheo relevista. Sigo confiando en mis abridores, en la parte más importante de la temporada sé que tanto Leal como el resto van a hacer el trabajo. No me preocupa, están haciendo los ajustes necesarios”, mencionó el manager Wilfredo Romero luego del último out.

El revés fue para Durán (0-5), luego de no retirar a ninguno de los tres bateadores que enfrentó con tres truenos e igual cantidad carreras libres de suciedad a su cuenta.

Magallanes (15-7), se quedará en Valencia para enfrentar a Caribes el sábado. Mientras que Tigres (10-13) viajará a Macuto para chocar contra Tiburones. lvbp.com