Magallanes acabó con el invicto del Cardenales

Valencia.- En un encuentro de poder a poder, Navegantes del Magallanes derrotó con pizarra de 9-6 a Cardenales de Lara, en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia, para propinarle la primera derrota de la temporada a los crepusculares y se acercó a la cima de la tabla en la naciente zafra.

Leonardo Reginatto destacó con el bate al irse de 5-2, con doble, triple y cuatro impulsadas para comandar a la artillería naval, que en total disparó 13 hits ante el mejor pitcheo colectivo del circuito antes de la jornada dominical.

“Jugamos buena pelota. Bateamos oportuno y lanzamos bien para salir con la victoria. Me dieron la confianza para batear de tercero y estoy tratando de hacer el trabajo. Me conozco como pelotero, no estoy tratando de hacer más de la cuenta, pero sí traer a los corredores que estén en posición anotadora”, declaró a la televisora TLT, al finalizar el compromiso, el brasileño, quien es líder en remolcadas de la LVBP, al concluir la segunda semana de acción, con 10.

El experimentado Alberto Callaspo, impulsó la primera carrera del encuentro para Cardenales en el inning de apertura, cuando conectó sencillo hacia el jardín izquierdo ante los envíos de Gabriel García, que llevó a Gorkys Hernández al plato desde segunda base.

En la parte alta de la segunda entrada, el novato Pedro Castellanos disparó un jonrón solitario para poner el 2-0 momentáneo. El primera base desapareció un envío quebrado de García por el leftfield, en cuenta cero bolas y un strike.

Al cierre del mismo episodio, la ofensiva turca dio vuelta a la pizarra con cuatro carreras. En principio, llenó las bases sin outs y forzó la salida del abridor crepuscular Williams Pérez. El joven de 19 años de edad, Luis Carrasco, le relevó y vio perder la ventaja, primero con un roletazo de Gabriel Noriega a segunda base que parecía con opción de doble play, pero el debutante Ildemaro Vargas no pudo dominar a primera instancia y solo le alcanzó para retirar a Noriega en la inicial.

Luego, un hit hacia la banda contraria de Anderson de la Rosa trajo a la goma a Alberth Martínez. En el siguiente turno Rayder Ascanio recibió boleto para llenar de nuevo las bases y fue Cade Gotta, quien puso arriba a la carabela con un rolling al campocorto que sacó out a Ascanio en segunda, pero impulsó a Nellie Rodríguez desde tercera. Alberto González conectó otro roletazo que sobró a Carlos Rivero en la antesala para empujar la cuarta en los pies del receptor De la Rosa.

Gorkys Hernández volvió a acercar al equipo larense con un cuadrangular entre el jardín izquierdo y central, sin compañeros en base, ante los lanzamientos del zurdo García en el tercero.

Una entrada después, el ataque eléctrico volvió a distanciar el marcador cuando con dos outs y hombres en segunda y primera, el brasileño Reginatto impulsó sus dos primeras carreras del choque con un doble ante Alejandro Requena.

En la parte alta del quinto, el jardinero Jermaine Palacios continuó su gran momento con el madero al botar su segunda pelota de la temporada, otra vez de forma solitaria frente a Gabriel García para descontar 6-4.

El duelo de poder prosiguió al cierre de la misma entrada, cuando Anderson de la Rosa conectó su segundo jonrón de la zafra, ante el relevista importado Jackson Stephens sin nadie en circulación.

Una tensa calma de batazos se mantuvo hasta el octavo inning. Allí, Cardenales llenó las bases luego de pelotazo de Yohander Méndez al cubano Linares y con un out el receptor Alí Sánchez elevó un batazo hacia el jardín derecho, que trajo en sacrificio desde la antesala a Hernández, mientras Reginato sacó en out a Callaspo con un disparo a tercera al hacer corte de un tiro de Alejandro de Aza para concluir la amenaza.

El nativo de Curitiba, que ha jugado los primeros encuentros como inicialista en el lineup de Wilfredo Romero, disparó su segundo extrabase de la noche con un triple entre jardín central y derecho, que impulsó a Ascanio desde segunda y a González desde primera en el cierre del octavo episodio.

“Primera base no es mi posición natural, pero estoy tratando de dar lo mejor allí, dando el extra siempre. Trabajando los piconazos para agarrar la experiencia que ya tengo en tercera o segunda. Donde me necesiten allí estaré para ayudar a los compañeros”, declaró el foráneo, que está en su segunda pasantía consecutiva con los navieros.

El último inning lo retiró Jorge Rondón, no sin antes aceptar una rayita de los pájaros rojos al recibir un sencillo de Querecuto que impulsó a Vargas desde segunda, quien antes se había embasado por boleto.

La victoria fue para Gabriel García (1-0), quien lanzó cinco innings y a pesar de ser castigado con tres jonrones de la ofensiva larense, corrió con la fortuna de que todos fueran sin hombres en circulación, para una línea final de cuatro carreras limpias permitidas, cinco hits, dos ponches propinados e igual número de pasaportes otorgados.

La derrota se la llevó Williams Pérez (1-1), al recibir tres anotaciones limpias y repartir dos boletos en tan un solo un episodio de labor. lvbp.com