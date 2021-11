Los Tigres le pasan la escoba a los Cardenales

Maracay.- Dos carreras sucias, derivadas de un error del antesalista Carlos Rivero sobre un batazo de Deiner López en el cierre del tercer inning, abrieron las compuertas para un ulterior triunfo 2-1 sobre Cardenales de Lara en el parque José Pérez Colmenares de Maracay.

Esa victoria representó barrida en la serie de dos juegos celebrada en la Ciudad Jardín. El martes ambos clubes combinaron 23 anotaciones y 25 hits. Un día más tarde, las acciones tuvieron diferente cariz. Cardenales fue reducido a tres hits, mientras cometía dos errores, uno de ellos de muy alto costo. Tigres soltó seis inatrapables, al tiempo que su defensa jugaba sin pecado alguno.

Los lanzadores abridores fueron responsables de la decisión, ambos con buenos trabajos de cinco entradas. El zurdo Ángel Padrón (2-0), quien debió iniciar de emergencia por Aragua, se alzó con la ganancia. El inmerecido revés correspondió a Jackson Stephens (2-1), a quien dos anotaciones sucias le arrebataron el invicto.

Los felinos echaron mano a cinco relevistas. El último de ellos, Henry Alberto Rodríguez, se apuntó su segundo salvado de la campaña, ambos en esta serie de dos encuentros. En esta oportunidad estuvo inefectivo. Para su suerte un mal corrido de bases de Manuel Meléndez, corredor emergente, le salvó la vida al entregar un out clave en la antesala.

Concluido el desafío, el zurdo Padrón declaró al departamento de prensa tigrero.

“El cuerpo técnico me dio la responsabilidad de abrir. Me enfoqué y mentalicé en iniciar y dejé de lado la mentalidad del relevista. Gracias a Dios las cosas salieron bien y pudimos lograr la victoria”, expresó el ganador del desafío, quien también retiró a 10 bateadores de modo consecutivo a partir del segundo out de la apertura del tramo número dos.

Los pájaros rojos utilizaron solamente a dos relevistas, que en tres actos redujeron a un hit a la ofensiva de los dueños de casa.

El choque tuvo duración de 3 horas con 18 minutos, nada que ver con las 4 horas 48 minutos de la noche anterior. Esta vez la asistencia al parque maracayero fue de 2.138 aficionados.

Aragua esperó hasta la conclusión del tercer inning para mover la pizarra.

Luego de un out, luego de llegar a conteo máximo, Deiner López se embasó por error del tercera base Carlos Rivero, quien no pudo controlar un batazo relativamente fácil por sus predios. Carlos Tocci ligó sencillo a la derecha en jugada de bateo y corrido que llevó a Lopez a la antesala, desde donde anotaría con imparable al centro por parte de Hernán Pérez.

Alexi Amarista se ponchó sin encontrarla y con solo tres envíos para el segundo out. Pero el ex cardenal Josmar Cordero logró hit de piernas para llenar las bases. Con un envío en curva, Jackson Stephens golpeó a Henry Alejandro Rodríguez para forzar la anotación de Tocci. Los Tigres salían al frente 2-0.

Teóricamente, de Rivero no haber cometido el error sobre el batazo de López, el inning terminaba con el ponche a Amarista. Las dos carreras que entraron después de esa acción, fueron inmerecidas para el perdedor Stephens.

Ante Francisco Carrillo, primer relevista aragüeño, Ildemaro Vargas soltó su quinto cuadrangular de la campaña, largo elevado que dijo adiós entre los jardines derecho y central. Lara recortaba a la mitad la desventaja para acercarse 2-1. Entre ese punto y el out 27, la pizarra no volvió a moverse. lvbp.com