Leones y Bravos realizan cambios de peloteros

Caracas.- El mercado de cambios durante el receso de temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional sigue moviéndose. Los Leones del Caracas adquirió de Bravos de Margarita a los lanzadores Randy Valladares y Alfred Gutiérrez, a cambio del cátcher Juan Graterol.

Valladares y Gutiérrez, ambos agentes libres en el sistema de Ligas Menores, fueron parte importante del bullpen de los insulares, que terminó tercero en toda la zafra (5.05 de efectividad), solo superado por el cuerpo de relevistas de Cardenales de Lara (3.46) y de los melenudos (4.79).

El zurdo Valladares, en 11.2 innings repartidos en 15 juegos la temporada pasada, aceptó dos carreras limpias para 1.54 de efectividad. De hecho, se apuntó un salvado. Además, dio cuatro bases por bolas, ponchó a siete rivales y tuvo WHIP (promedio de adversarios embasados por cada episodio) de 1.45.

Su buen desempeño durante la campaña le valió para que Tigres de Licey de República Dominicana lo contratara para reforzarse en el Round Robin de la LIDOM.

Valladares, caraqueño de nacimiento y de 27 años de edad, tiene tres temporadas en la LVBP, todas con Margarita. En 26.2 pasajes posee 3.04 de efectividad. Desde 2014 hasta 2019 fue un relevista con buenos números en las granjas de Indios de Cleveland, ahora Guardianes. En 174.1 innings de por vida en las menores dejó 3.25 de efectividad.

En el campeonato 2021-2022, Gutiérrez fue el segundo relevista (entre los que no realizaron ninguna apertura) con más innings de trabajo en Margarita: 17.2.

Demostró solvencia, a pesar de la cantidad de episodios, pues su efectividad fue de 1.53, al aceptar tres carreras limpias en los 17 compromisos en los que actuó. Dio nueve bases por bolas, propinó 13 ponches, su WHIP fue de 1.30 y rescató una vez.

Gutiérrez tiene 26 años de edad y es oriundo de Nueva Esparta. Suma seis campañas de experiencia en la LVBP y, al igual que Valladares, todas han sido con Margarita. En 76.2 innings en la liga posee 3.17 de efectividad, 36 boletos y 60 ponches.

La última vez que estuvo en el beisbol organizado fue en 2019, cuando lanzó con la filial Doble A de Gigantes de San Francisco. No obstante, gran parte de su carrera en las menores las desarrolló en las granjas de Tigres de Detroit. En 603.0 innings su efectividad fue de 3.64.

Graterol, de 33 años de edad y nativo de Maracay, cuenta con experiencia en las Grandes Ligas. Entre 2016 y 2019, vistió los uniformes de los Angelinos, Mellizos y Rojos.

“Muy contento por la oportunidad. Bendecido por Dios, muy feliz. Hablé con (el gerente deportivo) José Manuel (Fernández), me estuvo explicando el proyecto y me agrada mucho. Trabajamos juntos en 2018, para mí ha sido una de las personas más profesionales con las que he trabajado en Venezuela. Me emociona poder aportar muchas cosas al equipo y que las cosas salgan como uno quiere, trabajando desde el primer día”, expresó la nueva figura del conjunto insular, que no actúa en la LVBP desde la zafra 2018-2019.

En la 2020-2021 recibió permiso para reforzar a Toros del Este en LIDOM y exhibió línea ofensiva de .310/.344/.345 en 29 turnos, repartidos en nueve desafíos durante la ronda regular.

“Graterol cuenta con el perfil que hemos estado buscando desde hace tiempo. Un cátcher con experiencia en Grandes Ligas, que ayudará en ese rol tan sensible y delicado”, señaló Fernández, que era el gerente deportivo de Leones, la última vez que Graterol jugó en el país.

“Nuestra liga es muy exigente y nuestros receptores titulares han sido principalmente de perfiles ofensivos. Con Graterol cubrimos esa necesidad (defensiva). Lo más importante acá es su compromiso con nosotros y sus deseos de formar parte de un equipo exitoso”, agregó Fernández.

“Mi aporte será liderazgo, compañerismo, dar el 100% de mí en cada juego, cada vez que tenga la oportunidad de jugar, como siempre. Este es un proyecto demasiado bueno, me gusta, me gustaron muchas cosas que conversé con la gerencia, voy a darlo todo con el uniforme de Bravos de Margarita”, apuntó Graterol, que aseguró estar dispuesto a reportarse temprano. “Quiero que sepan (los aficionados) que cuentan conmigo desde el primer día y vamos muy bien, con el favor de Dios”.

El gerente deportivo insular envió sus palabras de reconocimiento a los lanzadores Gutiérrez y Valladares, por su inmenso aporte a la causa margariteña: “Fueron peloteros clave en nuestra organización y de mucho valor. Ambos han sido tremendos profesionales y por ello estamos seguros que tendrán éxito en el futuro. Les deseamos lo mejor”. lvbp.com