La Superliga Bolívar-2020 arrancó por todo lo alto

Ciudad Guayana.- Una fiesta de color, música y goles se convirtió la inauguración en el Municipio Caroní de la Superliga Bolívar-2022 en su primer torneo estadal de fútbol menor.

Desde tempranas horas de la mañana del sábado comenzaron a llegar llenos de ilusión y alegría los 32 clubes y escuelas de fútbol de Puerto Ordaz y San Félix para iniciar su primer desfile inaugural y que a las nueve de la mañana invadieron llenos de emoción cada uno de los equipos con sus respectivas madrinas para cubrir gran parte de la cancha de fútbol del polideportivo Venalum ante una gran concurrencia.

Culminado el desfile, nuestro himno patrio fue interpretado por la jovencita Piscis Manzanillo, recibiendo una sonora ovación por la calidez y belleza de su voz.

El niño José Osmi fue el encargado de realizar la tradicional juramentación de los atletas e integrantes de los distintos cuerpos técnico, para que finalmente se eligiera a la primera reina de la Superliga Bolívar-2022 que recayó en la niña Ana Verónica Mendoza, represente del Centro Ítalo Venezolano de Guayana.

Todos fueron bienvenidos

Todo acto deportivo cuenta, cómo debe ser, de una etapa marcada por las palabras de bienvenida por parte de los organizadores y/o patrocinadores del evento y en el caso de la Superliga, el Licenciado Ronmer Brayan, jefe de la División de Cultura y Deportes, se dirigió a los presentes para darles la bienvenida como representación del presidente de la factoría de Venalum, Wolfang Coto.

El Licenciado Pedro Barro, Coordinador General de la Superliga Bolívar-2022, agradeció el apoyo a todos los clubes y escuelas participantes y formar

parte del éxito del acto inaugural que contó con más de 2000 personas asistentes.

El niño Emmanuel Plaza del equipo Alto Voltaje interpretó con un grupo de compañeros una canción al ritmo de Calipso que puso a bailar al público.

La organización agradeció la colaboración y protección de los Bomberos de la UNEG, la presencia de las autoridades sanitarias de la Alcaldía del Municipio Caroní, de la empresa Venalum y su coordinación de deportes, de Idebol.

Primeros resultados

No podían faltar el fútbol en la inauguración de la primera edición de la Superliga Bolívar-2022 y éstos fueron sus primeros resultados

Categoría festival:

Upro 10 vs Alianza FC 1

Escuela Mineros 1 vs AIFI 16

Mineros A 1 vs Alto Voltaje 3

Categoría 2016.

AIFI 7 vs Venalum 0

Centro Ítalo 2 vs Sur Aeropuerto 6.