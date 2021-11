La Nave asaltó la cueva de los melenudos

Caracas.- Navegantes del Magallanes anotó dos carreras en la novena entrada para dar vuelta a la pizarra y vencer 8-7 a Leones del Caracas, apoyados en un hit decisivo de Cade Gotta, con el encuentro empatado frente al cerrador felino, José Torres, en el Estadio Universitario.

Gotta disparó el inatrapable, que trajo a Anderson de La Rosa al plato, con dirección al jardín izquierdo con hombres en las esquinas, al primer lanzamiento que le realizó el zurdo Torres en el turno, ya con dos outs. Todo luego de que el inning quedara vivo tras un error del tercera base Ronny Cedeño, quien no pudo retener un rodado de Arturo Nieto con posibilidad de doble play, pero solo alcanzó para sacar al hombre en segunda, mientras Juan Infante anotaba la del empate desde la antesala.

El triunfo, sexto consecutivo para la carabela, significó el segundo en tres encuentros contra los capitalinos en la serie particular entre los Eternos Rivales durante la temporada 2021-2022. Resultado que, combinado con las derrotas de Bravos de Margarita y Cardenales de Lara, aumentó la ventaja de los turcos en la cima de la tabla de posiciones.

Por segunda noche consecutiva, el abridor anunciado por el equipo bucanero no pudo sacar ni un out, por lo que el relevo volvió a asumir el papel protagónico del encuentro desde el montículo, combinándose para una labor de nueve entradas y cuatro carreras permitidas, pero solo una limpia.

Siete hombres del bullpen utilizó el timonel Wilfredo Romero. El que mayor camino transitó fue el zurdo Yohander Méndez, quien relevó al castigado iniciador Wikelman Ramírez, por espacio de 3.1 innings, en los que admitió tres anotaciones, una sola libre de suciedad. El último fue Bruce Rondón, quien se apuntó su tercer salvado de la campaña, en igual cantidad de oportunidades, luego de retirar el capítulo final de la manada por la vía rápida.

Los eléctricos llegaron a estar abajo en el marcador 2-7, hasta el sexto episodio, en el que la artillería naval ripostó con un grand slam del dominicano Alejandro De Aza frente a Loiger Padrón, para poner el choque por la mínima diferencia.

“No fue un jonrón buscado. Tenía las bases llenas y pensaba que si me iban a hacer out fuese siendo agresivo. La unión es lo más importante de este equipo dentro y fuera del terreno. Si perdemos o ganamos, lo hacemos unidos y esa ha sido la clave”, declaró el quisqueyano a la televisora IVC, luego del último out, tras terminar la velada de 5-3 con cuatro remolcadas y dos anotadas.

Caracas atacó temprano al abridor Ramírez. César Valera, Yosmany Guerra, Wilfredo Tovar y Aldrem Corredor conectaron sencillos consecutivos para el 1-0, justo antes de que José Rondón sacudiera un doble que trajo dos más al plato, para finalizar con la apertura del campeón mundial sub 23.

Del lado local, también abrió un lanzador de talla mundialista, el derecho Jesús Vargas. Su labor de 2.2 capítulos fue un poco más extensa que la de Ramírez, aunque se quedó muy corto con respecto a la aspiración de su mánager José Alguacil, quien declaró antes del juego que esperaba al menos cinco episodios del novel serpentinero.

Vargas se complicó luego de retirar a los dos primeros bateadores del tercer tramo. El foráneo De Aza ligó hit y luego anotó en una exigida carrera desde la inicial con un doble de Pablo Sandoval. El brasileño Leonardo Reginatto siguió con un nuevo biangular, mientras Sandoval ponía el freno en la antesala.

Boletos consecutivos a Alberth Martínez y Gabriel Noriega, que trajo a “El Panda” a la goma, terminaron con el trabajo del mundialista, quien dio paso a Carlos Quevedo, que retiró a Nieto con out forzado del campocorto al camarero.

Los felinos sumaron cuatro más en el cuarto. Primero, con jonrón de solitario de Romer Cuadrado, su quinto de la zafra. Y luego, con tres boletos que llenaron las almohadillas, seguidas de un error en fildeo del antesalista Alberto González para que entraran dos y, por último, con un passed ball del careta Nieto, quien no pudo dominar un envío de Henderson Álvarez, luego de que Cedeño se ponchara abanicando para darle oportunidad a Adrem Corredor de que anotara desde tercera.

La mesa se sirvió para De Aza en el sexto, luego de un triple de Gabriel Noriega y dos pasaportes negociados por Nieto y Rayder Ascanio, antes del soberbio batazo del dominicano, quien llegó a cuatro vuelacercas y 19 empujadas en la campaña.

Magallanes (14-7) regresará a Valencia para enfrentar a Tigres el viernes. Mientras que Leones (12-10) se quedará en Caracas para chocar contra Bravos. lvbp.com