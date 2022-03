José Alguacil ratificado como manager de los Leones

Caracas.- José Alguacil regresará como mánager de Leones del Caracas para la temporada 2022-2013, con buena parte de sus principales colaboradores. La información la dio a conocer Juan Carlos Escobar en su primera rueda de prensa, como nuevo presidente del club capitalino.

Alguacil, coordinador de infielders de las granjas de Nacionales de Washington, estará acompañado por Lipso Nava como coach de banca y Wilson Álvarez en la instrucción de los lanzadores, tal y como sucedió en la zafra pasada.

“José Alguacil, Lipso Nava y Wilson Álvarez continúan con nosotros. El desempeño del equipo nos llevó a un tercer lugar en la ronda eliminatoria. Ya hemos conversado con Alguacil de las cosas que hay que reforzar”, dijo Escobar.

“Un punto importante es darle continuidad al cuerpo técnico. Creo que la experiencia que tuvo es fundamental este año. La comunicación con de departamento de deportes ha sido muy buena y es increíble el apoyo de los peloteros con este cuerpo técnico”.

Los melenudos terminaron la ronda regular en el tercer puesto de la tabla con récord de 26-23. No obstante, tuvieron una dura racha negativa en el round robin que los sacó de carrera.

El encuentro con los medios tuvo como finalidad, además de realizar el importante anuncio, tuvo como objetico la presentación oficial en el puesto de presidente y gerente general, una investidura que había sido oficializada por el alto mando del Caracas la semana pasada.

“El cargo que venía ejerciendo de gerente general queda momentáneamente congelado. No va haber sustituto inicialmente. Yo me voy a ocupar de todas las responsabilidades, tanto de la presidencia como de la gerencia general”, señaló el ejecutivo. “En Leones del Caracas no hay decisiones unipersonales. Aquí las decisiones son tomadas en un equipo de trabajo”.

Escobar, economista de 51 años de edad, que tiene siete años dentro de la organización melenuda, también dio a conocer reestructuraciones en el área de deportes.

Richard Gómez continuará como gerente deportivo. El exgrandeliga Víctor Gárate, quien fungió como mánager del club en la temporada 2020-2021 y luego como asistente de la gerencia en la 2021-2022, ahora será asesor deportivo. El periodista Andriw Sánchez Ruiz completa el equipo de la gerencia deportiva.

“Hay que cambiar, evidentemente. Si seguimos haciendo lo mismo vamos a tener el mismo resultado. Estoy abierto al cambio, a nuevas metas y día a día ir mejorando para que el equipo retome el camino ganador”, continuó el presidente caraquista. “Yo quiero competir y ser campeón. Estoy claramente identificado con el objetivo de ser campeón. Hay una sequía de campeonatos que los fanáticos de Leones no están acostumbrados. A nosotros nos evalúan con resultados y el resultado final es ser campeón”.

El nuevo presidente aseguró que cuenta con cada uno de los peloteros que pertenecen a la reserva de Leones del Caracas. Además, dijo que el tren directivo se encuentra abierto a cualquier contacto con los jugadores con el fin de estructurar un roster que lleve al club a la ruta de la victoria.

“El pelotero que quiera jugar duro y dar el 140% en el terreno, lo vamos a perseguir hasta por debajo de las piedras”, apuntó Escobar. “No existe ninguna limitación organizacional, en el marco de la realidad del deporte venezolano, para no traer a un pelotero. Vamos por ese pelotero que quiera darlo todo y, aunque evidentemente surgirán diferencias de cualquier tipo en el camino, estamos seguros que vamos a poder lograr acuerdos para traerlo”.

El último título de Leones se remonta a la campaña 2009-2010. Es la mayor sequía en la historia del club. lvbp.com