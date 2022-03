Jesús Luzardo se adapta a los Marlins

Júpiter.- Jesús Luzardo volvió a mostrar dominio sobre el montículo y tiró cuatro innings en los que espació cinco hits y una carrera inmerecida, en el triunfo de los Astros de Houston 4-3 contra los Marlins de Miami, en un encuentro de la Liga de la Toronja, escenificado el domingo por la tarde en el Roger Dean Chevrolet Stadium.

“Mi repertorio se sintió muy bien en general, como un todo”, comentó Luzardo a MLB.com. “Sentí que a medida que avanzaba el juego, me asenté, encontré mis lanzamientos y simplemente me metí en mi ritmo. Es algo en lo que hemos trabajado… no dejar que el juego se salga de control”.

Luzardo, de 27 años de edad, necesitó 61 pitcheos, 41 de ellos en strike, para completar su labor, en la que registró cinco ponches y otorgó un boleto. El zurdo no tuvo decisión en su segunda salida de la pretemporada.

“En esta etapa de los entrenamientos de primavera, diría que mi comando, especialmente con la recta, es probablemente el mejor en mucho tiempo”, agregó Luzardo. “Lo supe temprano (en el juego), luché para salir adelante, pero lo encontré más tarde. Tengo mucha más confianza en el comando (que hace un año)”.

En su apertura anterior, contra los Cardenales de San Luis, había tirado tres entradas perfectas, con dos guillotinados. Ahora, en siete tramos sus rivales le ligan apenas para .227 de promedio.

“Mi apertura de hace cinco días es difícil de superar, porque nadie se embasó, pero creo que es un crecimiento para mí”, dijo Luzardo sobre su actuación global. “Siento que el año pasado, el juego podría haberse salido de control para mí en algún momento. Cuando tenía corredores en primera y tercera sin outs, el año pasado habría dado base por bolas o cedido un hit. Hoy siento que no hay presión, no hay pánico”.

Luzardo obligo a Michael Brantley a conectar un roletazo por la inicial, que terminó en doble play, para poner fin al tercer capítulo, después que los siderales le pisaron el plato. En el cuarto, sorprendió a Alex Bregman en segunda, luego que conectara un biangular contra la pared del jardín izquierdo para abrir el tramo. Luego, se apuntó dos abanicados consecutivos para cerrar su actuación.

Nuevo enfoque

Jesús Luzardo se desarrolló como uno de los mejores prospectos del beisbol con los Atléticos de Oakland, pero en 2021, su primera campaña completa en las Mayores, fue cambiado a Miami y pese a que terminó fuerte (PCL de 4.37 en sus últimos siete inicios), su balance global fue de 6-9 y elevada efectividad de 6.61, en 25 desafíos.

“Creo que es difícil para los muchachos llegar a un nuevo equipo, también es difícil venir a tu ciudad natal (Miami, donde en realidad creció)”, le comentó el mánager Don Mattingly a MLB.com. “La gente siempre dice: ‘Será genial jugar en tu ciudad natal’. No estoy tan seguro de eso. Ahora tienes a todos los que conoces pendientes, si no te está yendo tan bien, todos te dicen lo que está saliendo mal: ‘Hiciste esto en la escuela secundaria, hiciste eso cuando jugabas en las Pequeñas Ligas’. Necesariamente, no necesita todas esas voces. Creo que eso puede distraer un poco. Estoy seguro que será bueno para él desconectarse de lo que necesita desconectarse. Solo buscamos la consistencia de Jesús”.

Luzardo está de acuerdo con su estratega y está demostrando en la primavera su enfoque.

“Mi espalda podría estar contra la pared, y estoy bien y bajo control… Yo diría que es la madurez. El año pasado, sentí que estaba fuera de lugar, tal vez sentí que no pertenecía… El año pasado fue muy frustrante para mí y sentí que las cosas se salieron de control. Siento que ahora estoy en el punto correcto”.

Camino a hacer historia

Si todo marcha bien y el grupo se mantiene saludable y consistente, la rotación de los Marlins lucirá de la siguiente manera: Sandy Alcántara, Pablo López, Trevor Rogers, Elieser Hernández, Jesús Luzardo.

Si eso ocurre, López, Hernández y Luzardo se convertirán en los tres primeros criollos que integran una rotación titular de un equipo de Grandes Ligas, desde el Día Inaugural.

Pese a que Miami usó hasta 18 abridores en 2021, su efectividad fue la decimotercera mejor en las Mayores (4.08), con Alcántara como as –uno los tres lanzadores de MLB que registró 200 ponches y 200 entradas en 2021- y Rogers que se erigió en toda una revelación, tras terminar segundo en la elección del premio Novato del Año de la Liga Nacional. Lvbp.com