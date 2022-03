Inauguran primera cancha de tenis playero en Ciudad Bolívar

En aproximadamente tres meses y medio, con mano de obra de unas 200 personas y el reciclaje de obras desarmadas se construyó el primer club de tenis de playa en Ciudad Bolívar, una disciplina que puede fomentar el turismo al tener de vecino a Brasil, uno de los países que destaca en la práctica de este y otros deportes playeros.

“Hicimos esto para impulsar el deporte en la ciudad. Somos la primera cancha de Beach Tennis en el estado, con una academia para dar clases a los nuevos talentos. Ya tenemos la visita de jugadores de Caracas, La Guaira, Puerto La Cruz, de Lara. Todo esto es material reciclado de obras que habíamos desarmado. Sí se pueden hacer cosas buenas con muy pocos recursos”, destacó José Di Benedetto, representante de The Club Ciudad Bolívar.

“Pueden participar en la academia niños desde los cuatro años, incluso tenemos personas de 60 años que vienen a recibir clases en la academia de Carlos Acero. Aquí todos pueden venir a compartir porque es un deporte netamente familiar”, agregó.

El espacio, llamado The Club Ciudad Bolívar, cuenta con 14 establecimientos de comida. Di Benedetto señaló que la entrada es gratuita y “sólo se paga la escuela cuando desean recibir clases y el costo es muy económico”.

También ofrecen el alquiler de canchas para el disfrute de quienes desean jugar la disciplina, además de que las canchas se adaptan para jugar voleibol y fútbol playero.

Carlos Acero, entrenador principal de The Club Ciudad Bolívar, precisó que cuentan con cuatro canchas de adultos y una pequeña para los niños, enfocados precisamente en la enseñanza de estos, ya que no hay otras escuelas en la región y el país.

El torneo inaugural se hizo con 120 duplas y 8 mil dólares en premios a repartir entre las diferentes categorías.

“Este es un deporte que en realidad une a todos, a diferencia de otros deportes que si no lo sabes jugar bien o no tienes una actitud atlética no lo puedes hacer. Además, da un plus a la ciudad en el deporte porque todos se pueden sumar. Entonces, estás dando espacios de ocio”, destacó Acero.

La visión del equipo de The Club Ciudad Bolívar es poder extender la actividad, si no a todo el estado, al menos a dos municipios más, uno de ellos Gran Sabana, por su cercanía con Brasil, donde practican este deporte. Los socios resaltaron que esta iniciativa genera unos 150 empleos directos en las diferentes áreas del club.