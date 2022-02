Ferrari, un carro que refleja el ‘esfuerzo’ de la ‘scudería’

Roma.- La escudería Ferrari presentó su nuevo monoplaza, el F1-75, para la temporada 2022, un coche que según el italiano Mattia Binotto, director del equipo, «tiene la expresión perfecta de los esfuerzos de todo el equipo».

Mattia Binotto, director del equipo italiano, llevó el peso de una presentación en la que también estuvieron presentes los dos pilotos titulares, el monegasco Charles Leclerc y el español Carlos Sainz, de los que dijo que «son todavía muy jóvenes, pero tienen ya mucha experiencia».

«Hoy es un día muy importante para nosotros. Este coche es producto de nuestro esfuerzo, dedicación y pasión», declaró Binotto.

«En los últimos años, los resultados no han sido los que se esperan de Ferrari.

Empezamos en 2019 un cambio de dirección y pasamos por momentos muy complicados, pero hemos vuelto a ser un equipo fuerte y unido, que tiene en este coche la expresión perfecta de nuestros esfuerzos. Es el momento de demostrarlo frente a nuestros rivales», expresó el líder de la ‘Scudería’.

El monoplaza mantiene como protagonista el característico color rojo, aunque combinado con toques negros en la parte baja, e introduce las nuevas incorporaciones técnicas que obliga el nuevo reglamento.

Las nuevas normas han obligado a los equipos a adaptarse a una nueva maqueta de coche y han tenido menos libertad para cuestiones mecánicas: «Hay muchos cambios. Empezando por la nariz, el alerón y las ruedas, ahora de 18 pulgadas. Todo en base a la reglamentación, claro», confesó Binotto.

«La mayoría del esfuerzo se ha ido a la unidad de potencia, al motor, que es donde teníamos más libertad. Es completamente diferente en términos de refrigeración. Trabajamos mucho en esto durante el invierno porque pensamos que es el elemento clave. También hemos trabajado en la suspensión», añadió.

El nombre del coche hace referencia a los 75 años que la ‘Scudería’ cumple en la Fórmula Uno, la única que ha competido en todas las temporadas de la historia de este deporte. Además, el coche rodará durante la temporada con un logo con el número 75 en la parte más alta.

«Estoy personalmente orgulloso del trabajo que hemos hecho, porque refleja nuestro compromiso y sobre todo nuestra pasión. Es lo que yo denominaría un Ferrari bravo», sentenció el ‘Team Principal’.

Binotto alabó la temporada pasada de sus pilotos. En especial la de Carlos Sainz, que finalizó quinto en la tabla general de pilotos, lo que ayudó sobremanera a que Ferrari consiguiera la tercera posición en el campeonato de constructores.

«Para nosotros no ha sido una sorpresa que hayas sido tan rápido esta temporada. Creo que has encajado muy bien en el equipo y has evolucionado para terminar muy sólido el año», valoró Mattia.

«Estoy más que preparado para 2022. El pasado 2021 fue un gran año para mí, porque me ha permitido adaptarme y ver cómo funciona Ferrari. Ha sido una gran experiencia. Ahora es el momento de dar un paso más como equipo. Queremos más éxito para 2022, vamos a por ello», manifestó el piloto madrileño.

Sobre el coche, Sainz se mostró satisfecho con su apariencia, aunque le da más importancia a que sea rápido en la pista: «Creo que es agresivo, radical y bonito. Espero que sea rápido», apuntó con una sonrisa.

El nuevo monoplaza rojo rodará por primera vez en un circuito en España. El Circuit de Catalunya acogerá el próximo 23 de febrero los primeros test de temporada, que reunirán a los nuevos coches de todas las escuderías.