Federer le dice adiós a Wimbledon

Londres.- Roger Federer se despidió de Wimbledon, puede que por última vez. En uno de sus peores partidos desde que volvió de la lesión, el suizo sucumbió ante el polaco Hubert Hurkacz (6-3, 7-6 (4) y 6-0), en su primera derrota en tres sets en el All England Club en 19 años.

Para remontarse a la última vez que el helvético se fue del torneo sin ganar al menos un set hay que irse a 2002, cuando perdió contra Mario Ancic. Ese era un Federer que aún no había levantado ningún Grand Slam. Con la derrota de este miércoles puede dejar cerrada su cuenta en 20 y permitir que tanto Rafael Nadal como Novak Djokovic le sobrepasen en la histórica clasificación que define al mejor de la historia.

Fue un partido terrible para el de Basilea, inmerso en una nube de errores no forzados (30) que le hicieron ir siempre a remolque de su rival, un cañonero que ya sabe lo que es triunfar en el Masters 1.000 de Miami y que sabía lo que era enfrentarse a Federer. Pero cuando cedió en Indian Wells 2019 aún estaba tierno, todo lo contrario que este miércoles, ante una central enfervorecida por jugar su segundo ídolo, solo detrás de Andy Murray.

La pista central, a reventar con el 100 % de aforo, presenció la capitulación de Federer, tras un primer set malo, un desempate peor, coronado con un horrible resbalón en la red, y un tercer parcial lúgubre. Federer se fue de Wimbledon con el quinto 6-0 de su carrera en contra. El primero desde la final de Roland Garros 2008, el primero en hierba desde Queen’s 1999.

Una despedida terrible para el ganador de ocho Wimbledon, que se marcha a un mes y un día de cumplir los 40 años y como el tenista de más edad en alcanzar unos cuartos de final.

La central le terminó pidiendo a gritos «un año más».

“Me gustaría jugar de nuevo en Wimbledon”

El suizo Roger Federer dejó caer en rueda de prensa que le gustaría volver a jugar en Wimbledon, pero que a su edad no se puede estar seguro de nada.

El tenista de Basilea compareció antes los medios tras su peor derrota en Wimbledon en los últimos 19 años y tras ceder por primera vez en 22 años un 6-0 en hierba.

«No sé lo que voy a hacer. Ahora tengo que pensar. Mi objetivo en el último año ha sido seguir intentando jugar Wimbledon. Lo he conseguido este año, lo que me hace muy feliz. Ahora hablaremos esta noche, dependiendo de cómo me sienta, y en los próximos dos días también. A partir de ahí veremos qué necesito para estar en mejor forma y ser más competitivo».

«Estoy muy contento de hasta donde he llegado y de jugar al nivel al que he estado después de lo que he pasado. Me gustaría jugar de nuevo en Wimbledon, pero a mi edad nunca sabes lo que te espera a la vuelta de la esquina», añadió Federer, que además añadió que no ha decidido aún si jugará los Juegos Olímpicos.

«Estoy muy cansado. Ahora mismo me podría ir a dormir. Así me siento. Sé que estaré bien dentro de poco. Sé cómo pasar estas situaciones», dijo el helvético.