Espectacular e histórica remontada de Caribes

Puerto La Cruz .- Espectacular remontada, la más contundente en la historia de Caribes de Anzoátegui, le permitió borrar desventaja de 12-0 en el segundo inning para convertirla en admirable triunfo de 13-12 ante Tigres de Aragua, en el Estadio Alfonso “Chico” Carrasquel de Puerto La Cruz la tarde-noche de este miércoles.

En este juego debutó con la Tribu el jardinero grandeliga Víctor Reyes, quien colaboró con tres remolcadas, incluidas las del empate 12-12 a la altura del sexto inning.

La anterior gran remontada en el historial de Caribes, según señaló Tony Mérola, jefe de prensa del conjunto, se produjo en la jornada inaugural del torneo 2013-2014. Los indígenas caían 11-1 ante Tiburones de La Guaira para al final imponerse 12-11, el 12 de octubre de 2013.

Los indígenas cortaron una cadena de tres derrotas.

En este desafío que tuvo duración de 4 horas y 6 minutos, Caribes disparó 16 imparables contra 12 de los Tigres. Ambos clubes jugaron sin errores a la defensiva.

Los abridores de ambos conjuntos, Alexis Candelario por Aragua y Maickol Guaipe por Caribes, no pudieron ir muy lejos en este desafío. El juego quedó temprano en manos de los relevistas. El bullpen de Aragua se desmoronó y el de Anzoátegui controló a los felinos entre el tercero y el noveno inning.

Controlaron a la toletería rival, mientras que sus compañeros se dedicaban a sacarle provecho a los brazos que colocó sobre la loma el mánager Clemente Álvarez.

Mike Álvarez, piloto de Caribes, utilizó siete lanzadores. Los cinco últimos sometieron a los Tigres. Jesús Paricaguán (2.1 innings), Yeizo Campos (1.2), Ángel Guillén (0.1), José Domínguez (1.0) y Andrés Sotillet (1.0), no le permitieron a sus antagonistas pisar el plato. El dominicano Domínguez (2-2) se llevó la ganancia y Sotillet se apuntó su cuarto salvado.

Por Aragua desfilaron siete lanzadores. La derrota fue para Francisco Carrillo (2-3), sexta carta jugada por Clemente Álvarez. Por cierto, fue la tercera ventaja perdida para Carrillo.

Al igual que el martes en el primero de la serie, Aragua anotó en el propio primer inning. Carlos Tocci fue golpeado en conteo de 2 y 2. Luego de un out, Alexi Amarista sonó doble a la izquierda, su número 14 de la justa, para que Tocci pusiera el 1-0 ante el abridor Maycol Guaipe.

En el segundo, los Tigres rugieron de nuevo con rally de once anotaciones.

Denis Phipps tomó boleto y en jugada de bateo y corrido al llegar a cuenta de 3 y 2, Josmar Cordero despachó doble a la izquierda, su número dos de la justa para remolcar a Phipps. Ramón Cabrera sacó transferencia y Deiner López tronó sencillo al centro para llenar las bases y explotar a Guaipe. Iván Medina entró al relevo y permitió infield hit de Carlos Tocci por la inicial, más sencillos de Hernán Pérez y Amarista respectivamente al centro y a la izquierda para producir tres anotaciones, estirar a 5-0 la diferencia y también enviar a las duchas a Medina. El zurdo Liarvis Breto trepó la loma para que Wilson García le recibiera con Grand Slam por la izquierda para colocar pizarra de 9-0.

Henry Alejandro Rodríguez siguió la fiesta con hit a la izquierda, conexión que rebotó del guante del jardinero Willians Astudillo. Ramón Cabrera recibió pelotazo y Denier López base por bolas para llenar las bases. Carlos Tocci ligó hit al centro para empujar a Rodríguez con la novena del racimo. Breto se convirtió en el ter lanzador explotado en el episodio.

Jesús Paricaguán entró en acción para soportar sencillo de Tocci al centro, que fletó a Cabrera y a López con el 12-0 en apenas inning y medio.

En el cierre de ese fatídico segundo inning para Caribes, la tribu mostró señales de no dar nada por perdido y querer batallar. Oswaldo Arcia abrió con su tercer doble del torneo, batazo al jardín central frente al abridor dominicano Alexis Candelario. Willians Astudillo sacó boleto y Víctor Reyes debutó con rodado a la derecha del cuadro, conexión que avanzó a los corredores. Ambos quedaron en posición anotadora para que Luis Sardiñas los empujara con sencillo a la derecha. La pizarra ahora se ubicaba en 12-2.

En la conclusión del cuarto acto, se produjo una rebelión indígena de cinco carreras. Astudillo inició con su tercer jonrón de la justa, línea que se marchó por el jardín izquierdo, ante el primer envío que le sirvió Candelario. En cuenta de 2 y 2, Víctor Reyes soltó su primer imparable con el uniforme de Caribes, línea una línea que no pudo alcanzar el jardinero izquierdo Josmar Cordero.

Luis Sardiñas, en conteo de 1 y 1, la desapareció por la izquierda, su tercer vuelacercas de la zafra. El ataque continuó con doble de Heiker Meneses por la derecha, su quinto de la contienda. Candelario saltó de la loma para que la trepara Ismael Guillón, quien recibió jonrón de bienvenida, el tercero del inning y el segundo del certamen para Herlis Rodríguez. Quien aprovechó el primer lanzamiento ejecutado por Guillón. La ventaja que dos capítulos atrás era de 12-0, ahora se reducía a 12-7.

En conteo de dos bolas y un strike en la zona inferior del quinto, Víctor Reyes se llevó la cerca derecha, su primer cuadrangular como aborigen. Su víctima fue el relevista Alexis Tapia, quien recibió este tremendo saludo al comenzar su labor del día. Caribes se acercaba más, al poner el marcador 12-8.

El increíble empate llegaría en la parte baja del sexto, con racimo de cuatro carreras. Tomas Telis y Asdrúbal Cabrera iniciaron con sendas caminatas ante el relevista dominicano Nelson González. Balbino Fuenmayor llenó las bases con sencillo a la izquierda. Salió González y entró Francisco Carrillo, quien fue recibido con elevado de sacrificio al centro por parte de Oswaldo Arcia, conexión que remolcó a Telis. Astudillo sacudió doble a la derecha, su cuarto de la campaña, que fletó a Asdrúbal y puso a Balbino en la antesala. Entonces apareció el debutante Víctor Reyes, quien, con doble por reglas de terreno entre el centro y la izquierda, impulsó a Balbino y Astudillo para lograr la espectacular igualada 12-12.

Y si la igualada fue espectacular, la remontada no se quedó atrás. En el séptimo, Tomás Telis se embasó por selección y Asdrúbal Cabrera lo avanzó a la intermedia con rodado por la inicial. Desde allí se desprendería hasta el plato, amparado en incogible de Balbino Fuenmayor al centro. Caribes, de un modo increíble, volteaba la pizarra y ahora mandaba 13-12. Diferencia que sería imposible de remontar para los Tigres, cuyo pitcheo no pudo defender una extensa ventaja de 12-0. Caso contrario del bullpen de la tribu, que colgó siete ceros seguidos a los bengalíes, mientras que los bates aborígenes entre el cuarto y el séptimo inning no pararon de hacer carreras. Allí estuvo la diferencia.

Finalizado el juego, Víctor Reyes fue entrevistado por el circuito radial de Caribes.

“En principio, con aquel 12-0 en contra, parecía que mi debut sería triste. Pero este equipo es batallador y empezó a reaccionar y fue un gusto participar en esta estupenda remontada. El doble que conecté para empatar el juego fue sobre a una slider que supe manejar bien”, expresó el grandeliga de los Tigres de Detroit, que se estrenó en este juego que bien merece entrar en la historia por esta gran remontada. lvbp.com