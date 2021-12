Caribes viene con todo

Puerto La Cruz.- Víctor Reyes remolcó tres carreras por tercer juego consecutivo para inspirar una vez más a Caribes de Anzoátegui y en esta oportunidad para superar 9-1 a las Águilas del Zulia en el parque Alfonso “Chico” Carrasquel de Puerto La Cruz.

Caribes se impuso en el primero de una serie de tres desafíos de fin de semana, la cual es de vital importancia para las aspiraciones del club, en cuanto a meterse en los puestos de clasificación. Desde la llegada de Reyes a la alineación indígena, el club ha logrado tres triunfos de modo consecutivo.

Anzoátegui presenta marca de 19-21, que lo coloca a un juego de distancia de Tigres de Aragua y Bravos de Margarita, que exhiben récord de 20-20 y comparten el cuarto lugar de la tabla de posiciones. De allí la gran importancia de la serie que comenzó este viernes contra Zulia en su hogar portocruzano.

El dominicano Jheyson Manzueta (2-1) se llevó el triunfo en actuación de cinco innings y una carrera. Fue auxiliado por cuatro relevistas.

Después de encajar 11 carreras en el segundo tramo del segundo juego de los tres careos contra Aragua, el pitcheo de Caribes apenas ha encajado tres anotaciones en 25 capítulos, para una minúscula efectividad de 1.08.

El joven Giuseppe Velásquez (0-1) abrió y perdió por Zulia. Explotó en el tercer acto cuando el juego se colocó 5-0. Aunque solo dos de esas rayitas fueron merecidas. Fue relevado por tres lanzadores.

En este encuentro que tuvo duración de 3 horas y 20 minutos, además de reunir a 2.257 aficionados, ambos equipos conectaron nueve inatrapables. Zulia puso diferencia al cometer cuatro errores al campo, mientras la tribu estuvo impecable en la defensa.

Caribes abrió la pizarra en la zona inferior del primer inning contra el abridor Giuseppe Velásquez. Herlis Rodríguez y Tomás Telis iniciaron con caminatas.

Asdrúbal Cabrera siguió con sencillo a la izquierda, que tuvo la complicidad de un resbalón del jardinero Ángel Reyes, lo cual facilitó la anotación de Rodríguez. Passed ball de Jerry Seitz permitió la anotación de Telis y Víctor Reyes continuó con imparable al centro para impulsar a Cabrera con el 3-0.

En el tercero, la ventaja se extendió a 5-0 ante el mismo Velásquez. Telis se embasó por error en fildeo del torpedero Alí Castillo. Cabrera elevó por la derecha y Telis hizo pisa y corre hasta la intermedia. Reyes soltó su primer triple de la campaña y como miembro de Caribes, batazo en línea al centro para remolcar a Telis. Willians Astudillo ligó sencillo a la izquierda para empujar a Reyes.

En el cuarto continuó la fiesta para ampliar a 7-0 la diferencia, esta vez ante el zurdo Luis Moncada. Luego de un out, Jesús Sucre golpeó imparable a la izquierda. Ya con dos outs, Telis despachó incogible a la derecha y Cabrera soltó doble al centro, su tercero de la campaña para fletar a Sucre y Telis.

En el quinto, frente al relevista Gerardo Vílchez, Oswaldo Arcia desapareció su cuarto jonrón de la campaña, segundo en juegos consecutivos, una línea entre los jardines derecho y central para colocar 8-0 las acciones.

Zulia rompió el blanqueo en la parte alta del sexto acto contra el abridor Jheyson Manzueta. José Briceño tomó boleto, Manzueta incurrió en balk y Luis Alexander Basabe ligó incogible a la derecha para poner a Briceño en la antesala. Erick Epifano lo empujaría con sencillo a la derecha.

La Tribu cerraría su producción en la conclusión del séptimo, en el que dejaría el definitivo 9-1. Cabrera caminó, Balbino Fuenmayor siguió con sencillo a la izquierda que puso a Asdrúbal en tercera. Reyes la rodó por la inicial para traer al corredor Cabrera.

Finalizado el juego, Manzueta, ganador del encuentro, conversó con el circuito radial de Caribes.

“Estamos juego por juego. Cada uno es importante. La defensa y la ofensiva estuvieron bien para respaldar a los lanzadores. No cometimos errores y batallamos. Abridores y relevistas hemos mejorado. Hoy estuve agresivo y me cuidé de no fallar en los momentos de conflicto. Allí estuvo la clave”, expresó el abridor dominicano. lvbp.com