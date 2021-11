Caribes se salvó de la barrida cardenalera

Puerto La Cruz.- Jheyson Manzueta, lanzador de Caribes de Anzoátegui con desastrosa efectividad de 13.03, trabajó durante 7.1 episodios para reducir a seis hits la peligrosa toletería del Cardenales de Lara y conducir a su club a un triunfo 4-1 en el parque Alfonso “Chico” Carrasquel de Puerto La Cruz.

Esta victoria le permitió a la Tribu la humillación de ser barrido a domicilio en cuatro desafíos, luego de perder los tres primeros de la serie contra los pájaros rojos.

El dominicano Manzueta (1-1), acostumbrado a realizar 100 o más pitcheos en sus presentaciones de la Liga Independiente del Atlántico, llegó fresco al octavo inning, como lo sugieren sus envíos a 95 y 96 millas por hora a esas alturas del encuentro. Vale apuntar que el repertorio del quisqueyano se reduce a rectas de distinto corte y una slider que utiliza para sorprender.

El ganador del choque necesitó del auxilio de Andrés Sotillet, quien tuvo infartante relevo de 1.2 entradas para alcanzar su segundo salvado de la contienda.

Cardenales con este revés, combinado con la victoria de Bravos de Margarita en Macuto ante Tiburones de La Guaira, vuelve a caer al segundo lugar de la tabla de posiciones, a medio juego de la punta. Su récord quedó en 12-7.

Por su parte, Caribes se acomodó en el sexto lugar con balance de 7-11. Con la victoria de este domingo, cortó de raíz una seguidilla de cuatro reveses.

Lara presentó un desfile de seis lanzadores, luego que su abridor Williams Pérez hizo mutis al concluir el segundo episodio. La derrota correspondió a Máximo Castillo, quien encabezó el citado desfile.

Cardenales inauguró la pizarra en el propio inicio del juego. Luego de un out, Jermaine Palacios ligó sencillo al centro. Después de montarse en 3 y 2, Gorkys Hernández soltó doble a la derecha para empujar en las piernas de Palacios la primera carrera del encuentro.

Caribes debió esperar hasta la conclusión del tercer inning para reaccionar.

Máximo Castillo, quien relevó en esta entrada al abridor Williams Pérez, sacó los dos primeros outs y con las bases limpias transfirió a Niuman Romero para luego llevar a 3 y 2 a Williams Astudillo, quien finalmente voló la cerca izquierda. La Tribu tomó el mando 2-1.

En la parte baja del cuarto, Anzoátegui aumentó a 3-1 la diferencia. Con un out, Herlis Rodríguez soltó triple a la derecha ante el relevista Elvis Escobar, quien gracias a este batazo le cedió su lugar a Luis Carrasco, quien fue recibido por Heiker Meneses con machucón de botes altos, que rompió la estrategia del cuadro adentro y fletó la anotación de Rodríguez.

En el final del séptimo acto, frente al derecho Jean Machí, Rodríguez tocó de infield hit por el montículo, ante el primer pitcheo del relevista. Acto seguido -y también frente al primer lanzamiento servido por Machí-, Meneses soltó doble a la izquierda para impulsar a Herlis con el definitivo 4-1.

Terminado el desafío, el lanzador Manzueta, ganador del encuentro, dio sus impresiones al circuito radial de Caribes.

“Salí enfocado lanzamiento por lanzamiento. Fuimos agresivos para atacar temprano a los bateadores. Tuve que ser agresivo todo el tiempo. Además, resalto la ayuda de Tomás Telis, quien sabe llamar a los pitcheos. Tremendo receptor. Esta vez se hicieron las pequeñas cosas. Este no es un equipo para perder cuatro juegos seguidos. Tiene bateo, pitcheo y buena defensa. Por mi parte, trabajo duro. Siempre vengo de menor a mayor. Poco a poco me ajusto.

Soy un guerrero que doy el 100 por ciento. Por eso me contrataron y a mí no me gusta defraudar a quien confía en mí. Caribes cree en Jheyson Manzueta y yo le respondo”, señaló el quisqueyano.

Cardenales abandonó Puerto La Cruz tan pronto terminó el desafío. Se dirigió hacia Maracay donde descansará el lunes y jugará durante martes y miércoles. lvbp.com