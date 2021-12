Cardenales liquida por partida doble a los Bravos

Barquisimeto.- Cardenales de Lara y Bravos de Margarita llegaron al séptimo inning del primer juego de la doble tanda, igualados a dos rayitas en la pizarra.

Luego de una cerrada contienda entre los cuerpos de lanzadores de ambas escuadras, en el cierre de la entrada decisiva la balanza se inclinó 3-2 para los pájaros rojos, en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto.

Luego de un doble de Alí Sánchez y un boleto negociado por Ildemaro Vargas, Gorkys Hernández sacó a relucir su madero ante el relevista colombiano Ezequiel Zabaleta, para conectar otro estacazo de dos bases y dejar tendidos en el diamante a los margariteños.

Más temprano en el choque, Yordanys Linares abrió el marcador en el primer tramo con un sencillo remolcador. En la siguiente entrada, William Contreras sumó otra carrera para Lara con un hit que trajo al plato a Gabriel Moreno.

No obstante, Bravos en el cuarto episodio reaccionó para igualar las acciones con sendos sencillos de Carlos Jesús Pérez y David Rodríguez, que con sus batazos igualaron las acciones a dos carreras. Pero la última palabra, la tuvo Cardenales en el final del juego.

Se llevó su primera victoria de la zafra, el relevista Vicente Campos (1-0). Perdió en su estreno, el estadounidense José Mesa Jr. (0-1), luego de permitir la anotación de la diferencia para los larenses.

Dejados en el terreno

Yojhan Quevedo fue el líder del Cardenales de Lara en el segundo choque de la doble jornada ante los Bravos de Margarita, que terminó en barrida, esta vez por marcador de 5-4. En el primer enfrentamiento que se llevó a cabo más temprano en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez, los crepusculares habían dejado en el terreno a los margariteños.

A pesar de no contar con mucho tiempo de juego, Quevedo ha sabido aprovechar ocasiones para brillar con el bate. “Contento que las cosas están saliendo positivas para el equipo”, comentó el receptor. “Gracias a Dios poco a poco me van dando el chance y he sabido aprovechar mi oportunidad”, agregó para el circuito radial de Lara.

Su ocasión de convertirse en la figura del desafío para los larenses, llegó en la parte baja de la cuarta. Luego de un doblete de Juniel Querecuto, el careta conectó un sencillo para mandar a la goma su compañero y poner la diferencia final en el score.

“Sigo trabajando y sigo haciendo lo mío, preparándome cada vez, como si fuera a jugar, y el trabajo está dando frutos”, destacó.

Pedro García (2-0) obtuvo la victoria por Lara, mientras que Yápson Gómez (1) se llevó su primer juego salvado de la zafra. Cayó David Ramos (2-1) por Margarita. Lvbp.com