Bravos le pasan la escoba a Cardenales por partida doble

Macuto.- Los Bravos de Margarita barrieron la doble tanda ante Cardenales de Lara, al derrotarlos en el segundo encuentro por pizarra final de 3-1.

Temprano, en la tarde noche, los pájaros rojos cayeron 4-3 ante los insulares, que con estas dos victorias tomaron el primer lugar de la tabla de posiciones.

Lara extendió a tres sus descalabros consecutivos.

Margarita comenzó atacando en la baja de la primera entrada al abridor de los larenses, el grandeliga Luis Madero, que debutaba en la LVBP. Luego de retirar a los dos primeros bateadores del episodio, el derecho permitió un sencillo de Diego Rincones y otorgó un boleto a Ramón Flores. En cuenta de 1-1 y dos outs, Dennis Ortega conectó un batazo en tierra de nadie, entre el center y right field, para empujar las dos primeras carreras del encuentro.

Ortega señaló al canal Simple TV luego del partido, que sus batazos oportunos en la campaña son el resultado del respaldo que le ha brindado el cuerpo técnico.

“Muy contento con la victoria, el pitcheo fue muy bueno hoy. Gracias a Dios, he venido trabajando desde la pretemporada con todos los coaches. Ellos me han dado la confianza de poder jugar y me están saliendo las cosas”.

Yender Cáramo se mantuvo intraficable en sus tres innings de labor desde la lomita y David Ramos completó el trabajo con cuatro innings de apenas una carrera. Ambos lograron contener a la peligrosa ofensiva crepuscular.

Omar Carrizales sumó la tercera carrera de los Bravos con un cuadrangular solitario en la parte baja de la sexta, ante el experimentado relevista Jean Machí.

Desde la receptoría, Ortega también fue un líder para completar la barrida. Aseguró que la clave ha sido la comunicación con sus lanzadores y los jugadores de posición. “Yo hablo mucho con los pitchers, con todos los peloteros. Siempre estamos en la misma página. Hoy pudimos trabajar en conjunto para sacar la victoria”, remarcó en la entrevista para Simple TV.

Lara trató de regresar, tras descontar una carrera por intermedio de un estacazo de vuelta completa solitario de Osman Marval en la parte alta de la séptima entrada. Pero no fue suficiente.

No obstante, los margariteños se quedaron con la victoria en Macuto. Por Margarita, Ramos (1-0) se llevó la victoria en su trabajo de cuatro entradas. Por el lado de Lara, Madero (0-1) cargó con la derrota, en su aparición de un inning y dos tercios. lvbp.com