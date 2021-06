Brasil acogerá finalmente a la Copa América

Asunción.- La Conmebol anunció este lunes que la Copa América que debió disputarse el pasado año se jugará en Brasil, después de que la noche de este domingo se informara de que no la organizaría Argentina debido a la intensificación de la pandemia en ese país.

La máxima autoridad del fútbol sudamericano indicó en su cuenta de Twitter que las «fechas e inicio del torneo están confirmadas» y que las «sedes y el fixture serán informados en las próximas horas».

En otro comunicado posterior, la Conmebol expresó su agradecimiento al presidente brasileño, Jair Bolsonaro, así como a la Confederación Brasileña de Fútbol, por «abrir las puertas de ese país al que es hoy en día el evento deportivo más seguro del mundo».

«!Sudamérica brillará en Brasil con todas sus estrellas», dice la nota, que antecedió al anuncio oficial con un «la Conmebol Copa América 2021 se jugará en Brasil».

El anuncio se produce después de que Argentina fuera descartada como sede del torneo que iba a ser compartido con Colombia, que solicitó un aplazamiento ante el conflicto social que vive ese país, lo que no fue aceptado por la Conmebol.

Tras descartarse a Argentina como anfitrión, la Conmebol, que agrupa a diez federaciones, había señalado que analizaba «la oferta de otros países que mostraron interés en albergar el torneo continental».

La pandemia de la COVID-19 obligó en marzo del pasado año a cancelar el torneo, previsto en Argentina y Colombia entre el 12 de junio y el 12 de julio, y luego reprogramado para el 13 de junio de este año.

Después de que se frustrara la propuesta de Colombia, la pelota quedó en el tejado de Argentina, cuyo Gobierno finalmente consideró que la situación sanitaria no hacía viable la celebración.

Brasil, la nueva sede, roza los 462.000 fallecidos por la COVID-19, según el último reporte sanitario.

Partido de Lula rechaza Copa América

El Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, que lidera el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, rechazó este lunes que el país sea la sede de la Copa América que se debía realizar en Argentina y Colombia.

«¡Y nos enteramos que (el presidente, Jair) Bolsonaro autorizó la realización de la Copa América aquí en Brasil! ¿Esto es serio? ¿En medio de la pandemia, la llegada de la tercera ola, riesgo por falta de camas y suministros y con vacunación lenta? ¡Increíble!», señaló en redes sociales la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann.

El Gobierno de Bolsonaro aún no se ha pronunciado sobre la decisión de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) de que Brasil sea la nueva sede de la Copa América, a partir del 13 de junio próximo, a pesar de que la pandemia continúa fuera de control.

Sin embargo, el organismo agradeció a Bolsonaro, al Gobierno y a la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), por «abrir las puertas de ese país al que es hoy en día el evento deportivo más seguro del mundo».

A las críticas del PT, alienado ideológicamente con el presidente argentino, Alberto Fernández, que recusó que su país albergase todos los partidos de la Copa América por la crítica situación sanitaria, similar a la que atraviesa Brasil, se ha sumado el líder del Partido Democrático Laborista (PDT), Ciro Gomes.

«La cuestión no es que te guste o no te guste el fútbol. ¡Yo lo adoro! La cuestión es no jugar con la vida de los brasileños y no hacer demagogia a cambio de la muerte de inocentes», expresó en su perfil de Twitter.