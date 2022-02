Betis, Sevilla y Rangers apuntan a octavos, Barcelona en lista de espera

Madrid.- El Betis, que ganó en San Petersburgo (2-3), el Sevilla que se impuso con claridad al Dinamo Zagreb (3-1) y el Rangers, que dejó en evidencia al Borussia Dortmund en Alemania (2-4), apuntan a los octavos de final de la Liga Europa.

La eliminatoria previa de la competición dejó pendiente de la vuelta el devenir del Barcelona, que no pasó del empate en el Camp Nou ante el Nápoles (1-1) y de la Real Sociedad, que igualó en Alemania al Leipzig (2-2), y el futuro del Atalanta y del Olympiacos, del Oporto y el Lazio. También el destino del Braga se resolverá en Portugal donde debe remontar la desventaja de dos tantos con la que salió de Tiraspol ante el sorprendente Sheriff (2-0).

Se le completó el panorama al Barcelona en la nueva competición que afronta.

No pasó del empate a un tanto en el Camp Nou frente al Nápoles que dio una lección de defensa y contraataque. Contuvo al cuadro de Xavi Hernández que dominó, presionó y amenazó a su rival. Pero sin puntería. Solo pudo marcar gracias a un penalti transformado por Ferrán a la hora de juego que equilibró la desventaja que arrastró desde que en el 29 el polaco Piotr Zielinski puso por delante al conjunto de Luciano Spalletti. El desenlace queda en manos de la vuelta, en el estadio Diego Armando Maradona.

Mejor situación contemplan el Betis, el Sevilla y la Real Sociedad. El Betis ganó en San Petersburgo al Zenit (2-3) en el Gazprom Arena y tomó ventaja hacia octavos. En una primera parte de locura fue el representante español el que salió vencedor gracias a su pegada. Tomó ventaja pronto con los goles del argentino Guido Rodríguez y el brasileño William José pero en cuatro minutos, poco antes de la media hora, el equipo de Sergey Semak empató. Sin embargo, fue Andrés Guardado el que a cuatro del intermedio volvió a poner por delante a los de Mauricio Pellegrini que resguardaron ya su renta hasta el final.

El equipo más laureado del torneo, el Sevilla impuso su ley ante el Dinamo Zagreb en el Sánchez Pizjuán (3-1) en el estreno como goleador del francés Anthony Martial.

No fue fácil el Dinamo Zagreb que igualó la ventaja que consiguió el conjunto español antes del cuarto de hora gracias a un penalti transformado por Ivan Rakitic. El choque se agitó en el tramo final antes del descanso. Mislav Orsic empató para los visitantes pero en dos minutos después el cuadro de Julen Lopetegui sentenció su triunfo gracias a Lucas Ocampos, que firmó el segundo, y a Martial, que hizo el tercero con el que se llegó al final del partido.

El Rangers dio un golpe de mano en el Signal Iduna Park donde venció al Borussia Dortmund (2-4) para acercarse a los octavos de final.

El conjunto del neerlandés Gio Van Bronckhorst, liderado por el colombiano Alfrendo Morelos, arruinó las expectativas de su rival desprovisto de la contundencia atacante que le da el noruego Erling Haaland, lesionado.

James Tavernier, de penalti, Morelos, John Kundstram y un autogol de Axel Dan Zagadou, marcaron los goles y dieron alas el campeón escocés. Los tantos de Jude Bellingham y Raphael Guerreiro mantienen la esperanza del equipo de Marco Rose.

El Sheriff sigue haciendo historia. Ganó al Braga en Tiraspol (2-0) para acercarse a los octavos. El representante moldavo, sensación de la Liga de Campeones, dio un paso al frente con los tantos del luxemburgués Sebastien Thill, de penalti, y del maliense Adama Traoré.

La Real Sociedad no pudo amarrar un triunfo que tuvo en la mano hasta nueve minutos del final del choque en el Red Bull Arena (2-2). El equipo de Imanol Alguacil fue siempre por delante. Primero con el gol de Robin Le Normand a los nueve minutos aunque igualó a la media hora Christopher Nkunku. Y en la segunda parte con un penalti transformado por Mikel Oyarzábal, en el 63. El Leipzig igualó en el 81, también desde los once metros donde no falló Emil Forsberg.

Para la vuelta queda también la tarea del Atalanta que terminó por vencer al Olympiacos en el Gewiss Stadium de Bérgamo (2-1).

El albanés Berat Djimsiti salió al rescate del cuadro de Gian Piero Gasperini que llevaba el partido perdido desde el cuarto de hora inicial cuando Tiquinho Soares puso por delante al bloque heleno. Djimsiti, en tres minutos, marcó dos goles en la segunda mitad y dejó la eliminatoria favorable al Atalanta.

También el Oporto tomó ventaja en Do Dragao contra el Lazio (2-1) que se adelantó con una diana de Mattia Zaccagni. Pero un doblete del español Toni Martínez, el primero justo antes del descanso y el otro al inicio de la segunda mitad, pusieron el panorama favorable para los lusos y la necesidad de remontar del representante italiano.