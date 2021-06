Así se jugará la Euro 2020

Madrid.- Calendario de la Eurocopa 2020 que se disputará del 11 de junio al 11 de julio (en hora CET, -2 GMT)

Fase de grupos

. Viernes 11-jun

21.00 Turquía-Italia Grupo A (Roma)

. Sábado 12-jun

15.00 Gales-Suiza Grupo A (Bakú)

18.00 Dinamarca-Finlandia Grupo B (Copenhague)

21.00 Bélgica-Rusia Grupo B (San Petersburgo)

. Domingo 13-jun

15.00 Inglaterra-Croacia Grupo D (Londres)

18.00 Austria-Macedonia N. Grupo C (Bucarest)

21.00 P.Bajos-Ucrania Grupo C (Amsterdam)

. Lunes 14-jun

15.00 Escocia-R. Checa Grupo D (Glasgow)

18.00 Polonia-Eslovaquia Grupo E (San Petersburgo)

21.00 España-Suecia Grupo E (Sevilla)

. Martes 15-jun

18.00 Hungría-Portugal Grupo F (Budapest)

21.00 Francia-Alemania Grupo F (Múnich)

. Miércoles 16-jun

15.00 Finlandia-Rusia Grupo B (San Petersburgo)

18.00 Turquía-Gales Grupo A (Bakú)

21.00 Italia-Suiza Grupo A (Roma)

. Jueves 17-jun

15.00 Ucrania-Macedonia N. Grupo C (Bucarest)

18.00 Dinamarca-Bélgica Grupo B (Copenhague)

21.00 P. Bajos-Austria Grupo C (Amsterdam)

. Viernes 18-jun

15.00 Suecia-Eslovaquia Grupo E (San Petersburgo)

18.00 Croacia-R.Checa Grupo D (Glasgow)

21.00 Inglaterra-Escocia Grupo D (Londres)

. Sábado 19-jun

15.00 Hungría-Francia Grupo F (Budapest)

18.00 Portugal-Alemania Grupo F (Múnich)

21.00 España-Polonia Grupo E (Sevilla)

. Domingo 20-jun

18.00 Italia-Gales Grupo A (Roma)

18.00 Suiza-Turquía Grupo A (Bakú)

. Lunes 21-jun

18.00 Ucrania-Austria Grupo C (Bucarest)

18.00 Macedonia N.-P.Bajos Grupo C (Amsterdam)

21.00 Finlandia-Bélgica Grupo B (San Petersburgo)

21.00 Rusia-Dinamarca Grupo B (Copenhague)

. Martes 22-jun

21.00 R. Checa-Inglaterra Grupo D (Londres)

21.00 Croacia-Escocia Grupo D (Glasgow)

. Miércoles 23-jun

18.00 Suecia-Polonia Grupo E (San Petersburgo)

18.00 Eslovaquia-España Grupo E (Sevilla)

21.00 Alemania-Hungría Grupo F (Múnich)

21.00 Portugal-Francia Grupo F (Budapest)

Octavos de final

. Sábado 26-jun

18.00 2A – 2B (38) (Amsterdam)

21.00 1A – 2C (37) (Londres)

. Domingo 27-jun

18.00 1C – 3D/E/F (40) (Budapest)

21.00 1B – 3A/D/E/F (39) (Sevilla)

. Lunes 28-jun

18.00 2D – 2E (42) (Copenhague)

21.00 1F – 3A/B/C (41) (Bucarest)

. Martes 29-jun

18.00 1D – 2F (44) (Londres)

21.00 1E – 3A/B/C/D (43) (Glasgow)

Cuartos de final

. Viernes 2-jul

18.00 Ganador 41 – Ganador 42 (45) (San Petersburgo)

21.00 Ganador 39 – Ganador 37 (46) (Múnich)

. Sábado 3-jul

18.00 Ganador 40 – Ganador 38 (47) (Bakú)

21.00 Ganador 43 – Ganador 44 (48) (Roma)

Semifinales

. Martes 6-jul

21.00 Ganador 46 – Ganador 45 (Londres)

. Miércoles 7-jul

21.00 Ganador 48 – Ganador 47 (Londres)

Final

. Domingo 11-jul

21.00 Ganador SF1 – Ganador SF2 (Londres)