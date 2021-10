Ansu Fati impulsa al Barcelona

Madrid.- El Sevilla, gracias al acierto de Rafa Mir, recobró el sabor del triunfo lejos de casa en Vigo, Rayo Vallecano y Osasuna confirmaron su buen inicio ante Elche y Villarreal para asentarse en la zona europea, y Ansu Fati impulsó la remontada del Barcelona contra el Valencia que le permite seguir cerca de los otros aspirantes al título.

Con la Real Sociedad en el liderato -con un partido más jugado- tras ganar el sábado al Mallorca y el aplazamiento de los partidos del Real Madrid y el Atlético de Madrid por el calendario de la fase de clasificación americana para el Mundial, aprovecharon el Sevilla y el Osasuna para equipararse con los dos equipos madrileños y el Barcelona para instalarse a tan solo dos puntos.

El conjunto de Julen Lopetegui salió victorioso de Balaídos con un solitario gol de Rafa Mir (m.54). No contó con sus dos centrales titulares, el brasileño Diego Carlos y el francés Jules Kounde, pero supo resistir las acometidas del cuadro del argentino Eduardo ‘Chacho’ Coudet, al que además le faltó acierto ante el meta marroquí Yassine Bono.

No ganaba fuera el Sevilla desde la segunda jornada, allá por el 23 de agosto. Pese a no cuajar su mejor partido, la diana del subcampeón olímpico Rafa Mir le reporta tres puntos más que importantes y parece abocar al Celta de nuevo al sufrimiento. No acaba de arrancar y la zona de descenso está peligrosamente cerca.

Ansu Fati volvió a demostrar que es la gran esperanza de presente y futuro del Barcelona. El joven internacional español impulsó la remontada del conjunto del neerlandés Ronald Koeman, que se sobrepuso al mazazo del tremendo gol de José Luis Gayá (m.5) con otro espectacular tanto del jugador barcelonista (m.13).

Entre Ansu Fati y Memphis Depay fabricaron la acción que culminó con un gran disparo ajustado al palo, y entre ambos también protagonizaron el 2-1. El colegiado Jesús Gil Manzano, pese a las protestas, entendió que Gayá hizo penalti al español. El neerlandés fusiló literalmente a su compatriota Jasper Cillessen y culminó la remontada antes del descanso.

Por momentos encandiló el Barcelona a los 47.317 espectadores que acudieron al Camp Nou en el primer encuentro con el 100% de aforo permitido. También sufrieron por momentos en varias ocasiones, pero el meta alemán Marc-Andre Ter Stegen acabó con las ilusiones del Valencia. Y el brasileño Philippe Coutinho dio la puntilla (m.87) y permitió el debut del argentino Sergio ‘Kun’ Agüero en LaLiga con su nuevo equipo.

Osasuna se une también al grupo de perseguidores de la Real Sociedad. El conjunto de Jagoba Arrasate, otro bloque bien armado y valiente, enlazó su tercer triunfo seguido al vencer en La Cerámica a todo un Villarreal (1-2).

El premio fue para Chimy Ávila, que se reencontró con el gol 22 meses después con una grave lesión de por medio. El argentino aprovechó un error del argelino Aissa Mandi para batir por bajo a su compatriota Gero Rulli. Una recompensa al trabajo del delantero y de todo el equipo, que se había mostrado muy certero en el tramo inicial con la diana de Lucas Torró.

La definición del Chimy llegó a los 87 minutos, cuando el partido encaraba el final y el Villarreal trataba de culminar la remontada que había iniciado con el magnífico tanto de Gerard Moreno (m.55). La derrota del ‘submarino amarillo’ deja LaLiga Santander sin invictos.

El Rayo sigue intratable en Vallecas, donde ha ganado sus cuatro partidos. Esta vez la víctima fue el Elche. El mérito del equipo de Andoni Iraola, un recién ascendido, es indiscutible. Incluso tuvo que remontar un marcador adverso por el tempranero tanto del argentino Lucas Boyé.

El cuadro franjirrojo está demostrando valentía y confianza, toda la que tuvo el debutante Mario Hernández, que enmendó el error en el tanto ilicitano con su atrevimiento para pisar el área contraria y empatar con un preciso remate de cabeza (m.25) a centro de Santi Comesaña.

Sin el colombiano Radamel Falcao, que no jugó tras llegar tarde de las eliminatorias mundialistas, encontró la victoria con un zapatazo del francés Randy Nteka (m.64) que sorprendió a Kiko Casilla. El Elche no encontró la forma de meter mano a este sorprendente Rayo.