Aníbal Sánchez no tiene prisa para establecerse

Palm Beach.- Aníbal Sánchez causó una buena impresión en Washington durante su salida del domingo en la Liga de la Toronja. Se trató de su primera aparición con un uniforme de Grandes Ligas desde septiembre de 2020, cuando había iniciado por última vez con los Nacionales.

Esta vez transitó 2.1 innings en blanco, con dos boletos y tres ponches, contra los Astros de Houston en un juego de exhibición en The Ballpark of The Palm Beach, que terminó en victoria para los capitalinos 3-2.

“Creo que fue un comienzo fresco”, comentó Sánchez a MLB.com, luego de su actuación. “No estuve fuera por una lesión. Me fui porque decidí hacerlo. Lo que al final es bueno. Ahora mismo estoy construyendo mi brazo para prepararme con miras a la temporada”.

Sánchez, de 38 años de edad, se exhibió ante scouts en Miami, a mediados de mes, y poco tiempo después firmó un acuerdo por el que recibirá dos millones de dólares, si logra hacer el roster inaugural, además de $1,5 millones en bonos por rendimiento.

La última vez que había enfrentado a bateadores en un juego real había sido en junio de 2021, cuando formó parte de la selección de Venezuela que participó en el Clasificatorio de las Américas a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Aunque ese tiempo de inactividad no le preocupa y se lo tomará con tranquilidad en la pretemporada. Tiene los suficientes años en el beisbol como para conocerse y saber qué necesita.

“No es como prepararme luego de una lesión. Es diferente”, apuntó. “Después de un año sin lanzar, que era algo que necesitaba para estar saludable, no quiero apresurarme, ponerle presión al brazo, solo quiero tirar lo que pueda y mantener la bola en la zona de strike”.

“Estuve tratando de ponerme adelante (en el conteo) con mi recta y a partir de allí trabajar con el resto de mi repertorio, como el cambio, la curva, el slider y poner esos envíos en strike. Siempre he tratado de poner el primer pitcheo en strike y este es el momento para trabajar en eso”.

Sánchez se midió a una alineación sideral de peloteros de Ligas Menores y sacó cuatro outs en el infield y tres en los jardines.

“Solo quiero mantenerme lo más lejos posible y trabajar cada día en esa mecánica porque tan pronto como mi brazo se suelte y sea capaz de tirar cada bola por allí, puedo estar en el montículo el tiempo suficiente”, agregó el derecho.

Sánchez solo necesita ponerse a tono antes del Día Inaugural, el 7 de abril. A menos que surja algo imprevisto, seguramente logrará hacer el equipo, pues la rotación de Washington está llena de incógnitas.

Stephen Strasburg debería ser el número uno, pero viene de transitar apenas 26.2 tramos en los últimos dos años y hace ocho meses se sometió a una cirugía en el pecho. Al parecer todo marcha bien y se espera que esté con el equipo en algún momento de abril. Entretanto, Joe Ross fue colocado recientemente en lista lesionados de 60 días.

Por lo que los Nacionales cuentan en principio con Patrick Corbin, que dejó efectividad de 5.82 el año pasado, y Erick Fedde, cuyo promedio de carreras limpias fue de 5.47 en 2021.

Más allá de ellos, las opciones para integrar la rotación son jóvenes como Josiah Gray, Joan Adon, Seth Romero, Josh Rogers y Gerardo Carrillo, que todavía tienen mucho que demostrar. Además, del veterano Paolo Espino, que el año pasado se las arregló para aparecer en 35 desafíos con Washington, 19 de ellos en el papel de iniciador, con 4.27 de PCL.

Sánchez tuvo sus mejores años entre 2010 y 2014, lapso en el que hizo 145 aperturas, en las que cubrió 895 innings con efectividad de 3.43. Desde entonces no ha sido el mismo, pero en 154 compromisos y 771.1 tramos, exhibe 4.84 de PCL, no tan lejos de la media de la Liga Nacional en 2021 (4.20).

Por ahora, los Nacionales planean usarlo cada cinco días en su calendario primaveral y aspiran a que pueda alcanzar los cuatro capítulos en su próxima salida.

“Mostró la recta a 93 (millas por hora). Y fue como decir: ‘Epa, bájale un poco’”, apuntó el mánager Dave Martínez sobre la salida dominical de Sánchez.

“Lanzó bien. Me dijo que estaba un poco emocionado por ser su regreso después de algún tiempo. Le dije que se mantuviera arriba en la cuenta. Para él es importante el primer strike. Estuvo bien y fue bueno verlo”.

Sánchez fue un lanzador clave en el título de la Serie Mundial que alcanzó el equipo en 2019 y Martínez está consciente de ello. Esa experiencia y sus conocimientos acumulados durante 15 años de carrera, le vienen bien a los Nacionales por estos días.