Andy Murray sobrevive al chaparrón londinense

Londres.- Hubo lluvia y hubo lágrimas. Abrió Wimbledon dos años después y lo hizo bañado por el chaparrón londinense, que trastocó la jornada, ralentizó los partidos y produjo una jornada despedazada en la que reinó Andy Murray, vencedor cuatro años después.

Las lágrimas de su madre Judy en el palco de la pista central llevaban en ellas las mismas emociones que cuando su hijo reinó en el All England Club 77 años después de Fred Perry. Murray, que se dio por retirado y que ha sufrido innumerables operaciones en la cadera para garantizar su movilidad, venció a Nikoloz Basilashvili (6-4, 6-3, 5-7 y 6-3) para tocar la gloria cuatro años después.

Una gloria diferente a la de cuando luchaba por el título edición tras edición, pero igual de sabrosa. Pasadas las diez de la noche, Murray tenía en vilo a la colina de Wimbledon y a la pista central, ansiosa por ver a su ídolo. Pese a un despiste en el tercer set, que hizo más épica la victoria, Murray reclamó su sitio en la moqueta verdad. «Aún puedo competir contra los mejores», exclamó el chico de Dunblane que por fin volvió a sentirse tenista.

“Nole” también sufre

También sufrió Novak Djokovic, pero el serbio en forma de susto inesperado. Abría la pista central contra el joven Jack Draper y se encontró con un mini Andy Roddick británico que le arrebató el primer set y le metió el miedo en el cuerpo. La revolución no fue más allá. Djokovic, cedido el primer set por 6-4, se llevó los tres siguientes dejándose solo cinco juegos por el camino. No hubo campanada y el serbio, con 25 saques directos, uno de los mejores registros de su vida, acumula ya 15 triunfos seguidos en el All England Club.

Muguruza avanza en la escampada

Con media jornada cancelada, Garbiñe Muguruza tuvo que esperar cuatro horas para poder saltar a la pista dos. Y la española parecía tener prisa. Se cargó a su rival, Fiona Ferro, en menos de una hora y por un 6-0 y 6-1 que estuvo a punto de ser histórico. Muguruza, que llegó a liderar por 6-0 y 5-0, se quedó a un juego de imprimer la primera bicicleta de su carrera. Tras la temprana eliminación en Roland Garros, Muguruza volvió a encontrar el rumbo, la tranquilidad y el buen juego y se posiciona a hacer cosas grandes en el torneo que le dio la gloria en 2017.

El saldo de españoles cedió a Alejandro Davidovich, que pese a ir dos sets a cero acabó sucumbiendo ante Denis Kudla, y Roberto Carballés, mientras que Roberto Bautista, con susto final en forma de caída, y Pedro Martínez avanzaron a segunda ronda. Los partidos de Feliciano López, Bernabé Zapata y Pablo Andújar se cancelaron, y el de Albert Ramos se suspendió por falta de luz tras el primer set.

Otra de las ganadoras del día fue la colombiana María Camila Osorio, que se estrenó en Wimbledon con la primera victoria de su carrera en un Grand Slam.