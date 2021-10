Cartel de Emplazamiento – Asunto: T-2-MUN-H-NO 516

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio

Heres del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar

Ciudad Bolívar, 16 de septiembre de dos mil veintiuno

211º y 162º

ASUNTO: T-2-MUN-H-NO 516

CARTEL DE EMPLAZAMIENTO

SE LE HACE SABER

A la ciudadana OMAIRA DEL CARMEN PERNIA RAMIREZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, con cédula de identidad No. V-17.220.360, correo electrónico [email protected], nro. de telel. 0416 889 0787, en su carácter de demandada de autos, en el juicio que por RESOLUCIÓN DE CONTRATO, le incoaran los ciudadanos SEUL SALAZAR y DEPSY CORTEZ, abogados en ejercicio debidamente inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 75.210 y 88.693, respectivamente, en su carácter de apoderados judiciales de la ciudadana MITZY CAROLINA RONDON, venezolana, mayor de edad, con cédula de identidad No. V-11.726.895, de este domicilio, con correos electrónicos: [email protected] y [email protected], y nro. de telf. 0416 685 7760, que debe comparecer por ante este juzgado dentro de los QUINCE días calendarios siguientes a la publicación, consignación y fijación en la morada u oficina del demandado que del presente cartel se haga, a darse por citada en el presente juicio. Se le advierte que, de no comparecer en el lapso antes señalado, se le nombrará defensor judicial, con quien se entenderán su citación y demás actos del procedimiento. Todo se conformidad con lo establecido en el articulo 223 del Código de Procedimiento Civil, la cual podrá ser enviada al correo electrónico institucional de este tribunal [email protected], en hora de despacho comprendida de 8:30 a.m a 2:00 p.m, procedimiento posteriormente a realizar su escrito en físico por ante la U.R.D.D, cumpliendo con las normas de bioseguridad, de conformidad con la Resolución No. 05-2020 de fecha 05/10/2020, emitida por la sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, que habilita el despacho virtual. El presente Cartel será publicado en el portal web www.bolivarscc.gov.ve.

Con la advertencia que dicho lapso comenzará a discurrir una vez la secretaria de este tribunal deje constancia en el expediente de su citación efectuada a través de motivos telemáticos, informáticos y de comunicación (TIC) dispuesto para ello.

El Juez

ORLANDO TORRES ABACHE

La secretaria

MARLIS TALY